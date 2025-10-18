Prestația apatică a jucătorilor lui Elias Charalambous a stârnit furia suporterilor, care la finalul meciului au cerut vehement schimbări, strigând "Rușine să vă fie!" și "demisia", potrivit lui Cristian Pintea, reporterul PRO TV aflat la stadion.



Campioana, de nerecunoscut



Deși a deschis scorul prin Florin Tănase, dintr-un penalty în minutul 34, FCSB s-a prăbușit inexplicabil în partea secundă. Metaloglobus, o echipă fără victorie în acest sezon, a egalat imediat după pauză, în minutul 48, prin Ubbink. Lovitura de grație a venit tot de la punctul cu var, când Huiban a transformat un penalty în minutul 55, aducând o victorie istorică pentru gazde, prima de la promovarea în Superliga.



Jocul roș-albaștrilor a fost apatic și fără viziune, iar campionii nu au reușit să pună în pericol poarta adversă, în ciuda numeroaselor cornere de care au beneficiat. Un gol marcat de Octavian Popescu în minutul 62 a fost anulat după intervenția VAR, spulberând orice speranță de revenire.



În urma acestui eșec, FCSB ocupă locul 12 în clasament, cu doar 13 puncte, la o distanță de 15 puncte față de lider, în timp ce Metaloglobus rămâne pe ultima poziție, cu 6 puncte.

