Căpitanul roș-albaștrilor a acuzat o lipsă totală de atitudine și trage un semnal de alarmă sumbru: echipa se îndepărtează tot mai mult de obiectivul principal, calificarea în play-off.



Vizibil afectat de eșecul contra ultimei clasate, care a obținut sâmbătă seară prima victorie din istoria sa în Superliga, Olaru nu și-a menajat colegii.



"Ne-am bătut joc de ultimele partide. Nu găsesc nicio explicaţie. În seara asta mi se pare că nu am dat tot", a tunat mijlocașul la flash-interviu.



Olaru a subliniat că situația din clasament devine critică, iar echipa pare să se motiveze doar în derby-uri. "Avem nevoie de puncte, suntem departe de play-off. Trec etapele, nu strângem puncte şi play-off-ul e tot mai departe. Poate e mai bine că urmează meciuri mai diferite, pentru că pare că în meciuri cu adversari dificili ne concentrăm mai bine", a mai spus Olaru.



Prima victorie pentru Metaloglobus, coșmar pentru FCSB



Dezastrul campioanei s-a conturat în repriza secundă. Deși Florin Tănase a deschis scorul din penalty în minutul 34, FCSB a intrat la cabine cu un avantaj fragil, după ce Bîrligea lovise bara pe finalul primei părți. Partea a doua a fost un coșmar pentru echipa lui Elias Charalambous.



Metaloglobus a egalat rapid, prin Ubbink (48'), iar la scurt timp a preluat conducerea. Huiban a transformat o lovitură de pedeapsă în minutul 55, după un henț comis în careu de Baba Alhassan. Un gol marcat de Octavian Popescu (62') a fost anulat corect de VAR pentru un fault comis de Olaru.



În urma acestui eșec rușinos, FCSB ocupă un neverosimil loc 12 în clasament, cu doar 13 puncte, la cinci lungimi de locurile de play-off și la 15 puncte în spatele liderului FC Botoșani. De cealaltă parte, Metaloglobus rămâne pe ultimul loc, dar bifează o victorie istorică, ajungând la șase puncte.

