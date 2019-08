Becali alege dupa ZODIAC! BREAKING NEWS: Cine e favoritul momentului sa vina la FCSB

"Sunt in zodia Rac, la fel ca domnul Becali. M-as intelege cu el'. De atat a fost nevoie pentru a-l face atent pe Becali.

Imediat dupa meciul cu CFR, Viorel Moldovan s-a aratat deschis la negocieri cu FCSB. L-a anuntat pe Becali ca n-ar avea nicio problema sa lucreze in conditiile patronului stelist. "Racii se inteleg de obicei intre ei, pot lucra impreuna", a spus Moldovan la conferinta de presa de dupa 1-4 cu CFR.

N-a fost nevoie de mai mult pentru ca Becali sa reactioneze. Conform Digisport, Moldovan e favorit sa vina antrenor la FCSB in acest moment. Becali a primit mai multe refuzuri in ultimele zile, inclusiv de la asistentul lui Gheorghe Hagi de la Viitorul, Catalin Anghel. Acum, il vede pe Moldovan potrivit sa preia echipa, fiind convins ca stilul ofensiv al fostului international s-ar potrivi perfect la FCSB.

Moldovan a negociat in ultimele doua saptamani si cu Dinamo, insa a decis alaturi de conducerea Chindiei sa continue la Targoviste. Moldovan (47 de ani) mai are contract cu Chindia pana la finalul sezonului. Sub conducerea sa, echipa a revenit in Liga 1 pentru prima oara dupa 21 de ani.