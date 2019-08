Trebuia sa fie fundasul nationalei! ”Noul Mirel Radoi” a ajuns in liga secunda din Malaysia. Becali credea ca va da lovitura cu el

Are 32 de ani, a jucat la FCSB si Dinamo si acum e legitimat la UKM FC.

Alexandru Tudose (32 ani) a fost cumparat, in iulie 2005, de FCSB de la Otelul Galati, unde isi facuse junioratul. Asemanat ca stil de joc cu Mirel Radoi, considerat unul dintre cei mai valorosi jucatori la categoria lui de varsta, coleg de generatie cu Tatarusanu, Torje, Keseru, Bicfalvi, Deac, Sepsi, Cristi Tanase sau Bogdan Stancu, fiind polivalent si putand juca pe posturile de fundas central, fundas dreapta si mijlocas defensiv, Tudose nu a confirmat asteptarile si a clacat dupa ce a fost luat in colimator de patronul Gigi Becali.

”Tudose poate ajunge mare jucator. Probabil el, cand are mingea se gandeste daca i s-o fi stricat freza. 'Mama, oare alerg bine acum?' El se filmeaza! 'Mama, sunt camerele pe mine.” // "Petre Marin si Tudose sunt de Divizia C, nu au nimic in comun cu fotbalul. Daca Stoichita nu intelege acest lucru, asta e! Tudose era pe Marte si Petre Marin pe Jupiter! N-au nimic in comun cu fotbalul." // "Stoichita mi-a spus ca are incredere in Tudose ca va fi mare jucator. Doar ca e un golanas. Trebuie sa avem grija cu el cu viata extrasportiva. Are clasa, are fizic, forta, viteza, numai ca trebuie sa fie cuminte!”, sunt doar cateva dintre declaratii lui Becali.

Dupa ce a fost imprumutat la UTA (2006-2007) si Gloria Buzau (2007-2009), Tudose a plecat definitiv de la FCSB deoarece nu a reusit sa se impuna in prima echipa, pentru care a evoluat de doar 10 ori, in timp ce pentru echipa secunda din Liga 3 a mai bifat alte 19 prezente. Ulterior, el a fost legitimat la Gloria Bistrita (2011-2013), Dinamo (2012-2013, +Dinamo II), Corona Brasov (2013), Sageata Navodari (2014), Hoverla Ujhorod (2014-2015), Petrolul (2015-2016) si ASA Tg. Mures (2016-2017). Per total, el a strans 126 meciuri si 2 goluri in Liga 1, 24 meciuri si 1 gol in Liga 2 si 15 meciuri in Liga 3, plus alte 9 meciuri in Cupa Romaniei si 25 meciuri si 1 gol in competitiile din Ucraina. Tudose are selectii si pentru echipele nationale U17 (7m/2g) si U21 (9m) ale Romaniei.

Incepand cu 2016, galateanul a inceput o aventura in Malaysia, la Melaka United SA (2016), Marcerra Kuantan FC (2018) si UKM FC (2019). Ultimul, a carui denumire completa e Universiti Kebangsaan Malaysia Football Club, este un club din orasul Bangi (situat la 35 km de Kuala Lumpur), statul Selangor, si evolueaza in liga secunda din Malaysia. Clubul a fost infiintat in 2013, reprezinta National University of Malaysia, una dintre cele mai mari unitati de invatamant din aceasta tara asiatica, si isi desfasoara meciurile de pe teren propriu pe Kuala Lumpur Stadium (18.000 locuri). Singurii straini din lot sunt Tudose, croatul Mateo Roskam, nigerianul Michael Ijezie si iranianul Milad Zeneyedpour. Pe cand evolua la Marcerra Kuantan, in sezonul trecut, jurnalistii locali scriau ca fotbalistul roman avea un salariu anual de peste 200.000 de dolari.