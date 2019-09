"Becali se consulta si inainte cu antrenorii!" Un fost jucator de la FCSB, dezvaluiri incredibile despre strategia lui Becali! Ce spune despre sansele FCSB-ului la titlu

Un fost jucator de la FCSB a vorbit despre situatia de la FCSB.

Andrei Prepelita, fost jucator al FCSB-ului, a vorbit despre perioada prin care trec ros-albastri in acest moment si spune ca obieceiul lui Becali de a se consulta cu antrenorii a inceput de mai mult timp. FCSB se afla la cel mai slab start de campionat din istorie. Ocupa locul 11 dupa 8 etape, acumuland doar 7 puncte.

"Nu exista asa ceva sa fii pe ultimul loc. Nici nu puteam sa ma gandesc la lucrul asta. Sunt deciziile lor, strategia lor. Raman alaturi de ei, pentru ca am jucat acolo, am castigat trei titluri si am facut performanta. Trebuie sa isi revina si sa faca lucrurile asa cum trebuie, pentru ca este o tragedie sa fii si pe locul doi. Asa traiam. In patru ani am pierdut un singur campionat. Lumea ne-a taxat foarte rau. In perioada mea a fost echilibrul mai mare si lucrurile acestea, chiar daca se consulta cu antrenorii, nu apareau in presa si nu se ajunsese atat de departe, a spus Prepelita.

Prepelita: "Cu o strategie buna pot ataca titlul"



Jucatorul care a luat trei trofee in tricoul celor de la FCSB a vorbit si despre sansele la titlu ale echipei antrenate de Bogdan Vintila.

"Au jucatori de valoare, dar obiectivul lor, in primul rand, trebuie sa intre in play-off. Apoi, se injumatatesc punctele si se pot gandi la orice. Cu o strategie buna pot ataca titlul", a mai spus Prepelita.

In prezent, Prepelita evolueaza in Liga a doua la FC Arges. Pentru FCSB a jucat in perioada 2011-2015.