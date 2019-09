Nationala are aceleasi probleme ca FCSB: "La fel patim si noi!" Capitolul la care Contra trebuie sa lucreze pentru a ne califica la EURO

Helmuth Duckadam l-ar fi vazut pe Florinel Coman in locul lui Deac in meciul cu Spania. Presedintele de imagine al FCSB considera ca la meciul cu Malta, Ianis Hagi ar trebui sa inceapa ca titular in locul jucatorului de la CFR.

Duckadam considera ca problema nationalei este aceeasi pe care o are si FCSB: incepe meciurile extrem de greu si isi revine abia pe final.

"Mi-au placut doi jucatori la meciul cu Spania: Tatarusanu si Puscas! Asta e adevarul, nu ai cum sa gresesti aici. Am facut o prima repriza foarte slaba! Doar sansa ca l-am avut pe Tatarusanu in mare forma a facut ca scorul sa nu fie jenant la pauza! Mijlocasii au facut un meci slab. Cu siguranta la meciul cu Malta nu vom mai juca cu 5 fundasi. As juca cu Ianis Hagi in detrimentul lui Deac, sa zicem. As face o echipa mai creativa, mai ofensiva. Acelasi lucru il patim si noi la FCSB: incepem mai greu meciul si ne revenim dupa pauza. Aproape toate echipele romanesti incep foarte greu. Se incalzesc mai greu, nu pot sa-mi dau seama, antrenorii stiu mai bine. Cred ca Florinel Coman merita convocarea la prima echipa! Eu il vedeam in locul lui Deac, e un jucator mai ofensiv", a declarat Helmuth Duckadam la ProX.

ROMANIA - MALTA, duminica, ora 19:00, LIVE LA PROTV