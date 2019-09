Gigi Becali i-a iertat! Jucatorii care au scapat de ghilotina: FCSB sterge lista neagra

Gigi Becali s-a razgandit.

Patronul FCSB a anuntat imediat dupa ratarea calificarii in grupele Europa League, meciul pierdut in Portugalia cu Guimaraes, ca patru jucatori au fost trecuti pe lista neagra si vor pleca de la echipa in perioada imediat urmatoare.

Lukasz Gikiewicz, Alexandru Stan, Diogo Salomao si Claudiu Belu au fost fotbalistii nominalizati de Becali. Potrivit Fanatik, patronul FCSB s-a razgandit in privinta celor patru, iar jucatorii vor fi pastrati in lot cel putin pana la iarna. Cei patru ar mai putea pleca doar daca nu vor mai prinde minute in meciurile ramase pana la pauza de iarna sau daca vor fi nemultumiti de situatia lor si vor cere rezilierea contractelor.

Mihai Roman a fost astfel ultimul fotbalist plecat de la FCSB in aceasta vara. Jucatorul a fost deja trimis imprumut la FC Botosani.