LOVITURA pentru FCSB! Unul dintre cei mai buni jucatori din acest sezon ar putea rata derby-ul cu Craiova: "Sunt ceva probleme!"

Florin Tanase ar putea sa nu joace in derby-ul cu Craiova.

FCSB se afla la cel mai slab start de sezon din istorie cu doar 7 puncte acumulate dupa 8 etape. Echipa antrenata de Bogdan Vintila se afla pe locul 11, iar urmatorul meci ros-albastri il vor disputa in deplasare la Craiova. Pentru partida din Banie vor reveni Morutan, Man si Balgradean, dar Bogdan Vintila a primit si o veste proasta: Florin Tanase ar putea sa nu joace in meciul cu U Craiova.

"Sunt ceva probleme cu Florin Tănase, dar sper să nu fie serioase", a declarat Narcis Raducan.

Revin 3 titulari

Narcis Raducan a spus si numele fotbalistilor care ar putea reveni in partida cu Craiova.

"Cu Balgradean inca mai avem ceva emotii, dar doctorul ne-a dat asigurari ca va fi in poarta la meciul cu Universitatea Craiova.

Morutan se antreneaza normal de saptamana aceasta. De luni incepand, face normal si Dennis Man. Mai ramane Nedelcu sa intre la sfarsitul acestei luni. Singurele accidentari mai de durata raman ale lui Lucian Filip si Alexandru Stan”, a spus Narcis Raducan la Telekom.

FCSB a urcat pe locul 11 in urma victoriei cu Viitorul din etapa trecuta. Echipa lui Vintila ajunsese ultima in urma seriei de 5 infrangeri la rand in Liga 1.