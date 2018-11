"In ce univers paralel eram eu capitanul lui Sergio Ramos?" Totti il distruge pe capitanul lui Real Madrid 

Francesco Totti e invitat de onoare la meciul dintre Roma si Real Madrid.

"Totti e singurul jucator care mi-a spus nu", dezvaluia in urma cu cativa ani Florentino Perez, omul care a transferat toate vedetele lumii la Real Madrid.

In anii 2000, Perez era disperat sa-l adauge pe Totti in galaxia sa de stele, insa "Gladiatorul" Romei a refuzat de fiecare data. In cartea sa autobiografica, Totti comenta: "Sergio Ramos joaca la Real Madrid din 2005, anul in care puteam si eu sa ma transfer la Real Madrid. In ce univers paralel as fi fost eu capitanul unui asemenea jucator?", a scris Totti.

Povestea lui Totti cu Real Madrid a inceput in 2001, inaintea unui meci direct din Champions League. Perez era la dineul oficial impreuna cu Franco Sensi, presedintele italienilor, si l-a intrebat cat costa capitanul Romei. "Ce-i asta? O gluma?", i-a raspuns Sensi.

Perez a insistat in 2004, cand i-a propus un salariu de 12 milioane de euro pe an si alte 15 milioane in drepturi de imagine. Roma ar fi incasat 70 de milioane de euro pentru transfer, un record la acea vreme. "As fi fost cel mai bine platit jucator din lume, o nebunie. Erau gata sa-l vanda pe Figo ca sa elibereze tricoul cu numarul 10. Dar nu m-am dus la Madrid, nu e povestea mea. Povestea mea e la Roma", scris marele Totti.