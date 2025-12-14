Inter conduce cu 2-0 în partida cu echipa lui Dan Șucu la momentul redactării articolului, după ce „nerazzurrii” au punctat prin Bisseck și Lautaro Martinez.

Dacă echipa lui Cristi Chivu va reuși să se impună în fața „grifonilor”, Inter va deveni noul lider din Serie A la finalul acestei etape de Serie A.



Cum a deschis Inter scorul în partida cu Genoa! Greșeală de portar sau inspirație?!



Inter a deschis scorul în partida din campionatul italian în minutul 6, după ce Lautaro Martinez i-a scos mingea în margine careului fundașului Bisseck, iar acesta a înaintat pe spațiu și a profitat de o breșă, reușind să îl surprindă pe portarul lui Genoa cu un șut la colțul scurt.

Execuția jucătorului lui Chivu l-a prins nepregătit pe portarul Nicola Leali, astfel că chiar dacă Bisseck nu a șutat foarte tare, mingea a intrat în poartă.

