Greșeală de portar sau inspirație?! Cum a deschis scorul Interul lui Chivu în meciul cu Genoa

Alexandru Hațieganu
Inter o înfruntă pe Genoa într-un meci din Serie A.

Inter conduce cu 2-0 în partida cu echipa lui Dan Șucu la momentul redactării articolului, după ce „nerazzurrii” au punctat prin Bisseck și Lautaro Martinez. 

Dacă echipa lui Cristi Chivu va reuși să se impună în fața „grifonilor”, Inter va deveni noul lider din Serie A la finalul acestei etape de Serie A.

Cum a deschis Inter scorul în partida cu Genoa! Greșeală de portar sau inspirație?!

Inter a deschis scorul în partida din campionatul italian în minutul 6, după ce Lautaro Martinez i-a scos mingea în margine careului fundașului Bisseck, iar acesta a înaintat pe spațiu și a profitat de o breșă, reușind să îl surprindă pe portarul lui Genoa cu un șut la colțul scurt.

Execuția jucătorului lui Chivu l-a prins nepregătit pe portarul Nicola Leali, astfel că chiar dacă Bisseck nu a șutat foarte tare, mingea a intrat în poartă.

AC Milan, doar remiză în Serie A

Apărarea „diavolului milanez” a cedat prima, iar în minutul 13 Kone a deschis scorul pentru oaspeți. AC Milan a egalat pe tabelă în prima repriză, grației reușitei lui Bartesaghi, iar în a doua parte a trecut în avantaj, după ce jucătorul de 19 ani a reușit dubla, din pasa lui Nkunku.

Elevii lui Allegri nu au mai reușit de această dată să închidă jocul perfect și s-au văzut egalați în minutul 77, când, prin reușita sa, Lauriente a stabilit scorul final.

Formația lui Cristi Chivu se află la doar două „lungimi” de rivala milaneză și joacă în această etapă în deplasare la Genoa, de la 19:00, într-un meci care va putea fi urmărit LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

