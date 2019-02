FCSB - Hermannstadt | Teja promite tika-taka ceruta de patron: "Nu am apucat sa fac nici 10% din ceea ce mi-am propus la FCSB!"

Mihai Teja a obtinut prima victorie pe banca FCSB. Teja inregistrase 3 remize in meciurile amicale si un alt rezultat de egalitate cu Dunarea Calarasi, in prima etapa din 2019.

Teja sustine ca e abia la inceput. A reusit sa isi implementeze la FCSB doar 10% din filosofia de joc.

"Ma bucur ca am castigat, ii felicit pe jucatori. Au depus un efort foarte mare. Vom arata din ce in ce mai bine, inca nu am apucat sa fac nici 10% din ceea ce mi-am propus sa fac la FCSB. Imi doream mai mult, parca am incetinit un pic motoarele. Baietii sunt jucatori de calitate si vreau sa scot maximum din ei. Cred ca Matei poate sa fie un playmaker foarte bun si la mijlocul terenului. Cu siguranta, de la meci la meci, vom sta mult mai bine pentru ca vom sta mult mai bine din punct de vedere fizic", a declarat Mihai Teja la finalul partidei.