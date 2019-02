FCSB - Hermannstadt | Miriuta se gandeste deja la cel mai negru scenariu: "Sa nu visam noi play-off si alte 'avioane'! Ne batem la retrogradare, asta e obiectivul nostru!"

Sibienii au pierdut meciul cu FCSB de pe Arena Nationala, iar Vasile Miriuta se gandeste la ce e mai rau.

Desi Hermannstadt este pe locul 9, la 12 puncte de zona retrogradarii, Vasile Miriuta sustine ca obiectivul echipei este ramanerea in prima liga. Miriuta spune ca nu pleaca nici la CFR Cluj, nici la o alta echipa.

"Sa nu visam noi play-off si alte 'avioane'! Ne batem la retrogradare, asta e obiectivul nostru! Am intalnit o echipa foarte buna, dar cred ca scorul este prea mare. Am luat goluri prea rapid, in primele 15 minute s-a decis jocul. Nu plec de la Sibiu. Am multi prieteni la CFR, sunt prieten si cu patronul, dar eu nu tradez. Raman aici pentru ca oamenii mi-au intins o mana, am venit sa ii ajut si impreuna vom salva echipa de la retrogradare", a declarat Vasile Miriuta la finalul partidei.