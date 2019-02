FCSB - Hermannstadt | Pintilii, dupa 5 luni de pauza: "A fost greu, trebuia sa joc doar 20 de minute!" Ce spune despre Teja: "Inca nu intelegem ce vrea!"

Mihai Pintilii a revenit pentru FCSB dupa o lunga absenta. Banderola a revenit pe bratul, iar capitanul FCSB spune ca a trecut peste momentul din urma cu mai bine de un an cand a refuzat banderola dupa ce i-a fost luata de patron.

Pintilii a precizat ca i-a fost destul de greu sa joace dupa cele 5 luni de pauza, insa este fericit ca a reusit sa reziste o repriza si ca echipa a castigat. Pintilii spune ca deocamdata FCSB nu este la turatie maxima: jucatorii inca nu inteleg perfect ce le cere Teja.

"Pentru mine a fost greu, inca nu am ritm. A fost bine ca am intrat de la inceput, trebuia sa joc in ultimele 20 de minute. Dar a fost bine ca am reusit sa duc o repriza. Am trecut demult peste acel moment cu banderola, e o onoare sa o port. Ma bucur ca a inscris Hora, ma bucur ca majoritatea jucatorilor au avut o prestatie buna, era important sa castigam acest meci. Mai e foarte mult de lucru, inca nu intelegem exact ce vrea domnul Teja. E venit de doar o luna, mai avem de lucrat", a declarat Mihai Pintilii la finalul partidei.