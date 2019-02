FCSB - Hermannstadt LIVE 20:00 | "Sunt jucatori de calitate, dar asta e viata. Imi pare rau" Mihai Teja anunta schimbari in 11-le de start. Revine Gnohere TITULAR! ECHIPA

Urmarim si comentam impreuna FCSB - HERMANNSTADT de la ora 20:00 pe www.sport.ro, Facebook / Sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

FCSB intalneste Hermannstadt pe National Arena, in al doilea meci din acest an in Liga 1. Echipa antrenata de Mihai Teja nu a reusit sa invinga Dunarea Calarasi in deplasare.

Dupa meciul de la Calarasi, patronul FCSB, Gigi Becali, a izbucnit si si-a facut praf jucatorii, criticand subtil si schimbarile facute de Mihai Teja.

Pentru meciul cu Hermannstadt, Teja a anuntat ca are o echipa completa, insa, in ciuda valorii tuturor jucatorilor, unii dintre ei vor fi lasati in afara lotului.

"Deocamdata suntem in formula completa. Chiar ma gandeam si vorbeam si cu baietii. De acum inainte la fiecare meci vor ramane 3-4 jucatori in tribuna. Asta este viata, imi pare rau, sunt jucatori de calitate, sunt jucatori foarte buni, deci suntem bine din punct de vedere cantitativ si calitativ. Avem un grup bun, un grup omogen, un grup cu calitate, dar asta este. Pana la urma, numai 18 fotbalisti intra pe foaie, numai 11 intra pe teren", a spus Teja inaintea meciului cu Hermannstadt.

Antrenorul stelist a spus ca nu se teme de echipa lui Vasile Miriuta, insa o respecta.

"Fiecare meci este foarte greu, cu Steaua orice echipa incearca sa se autodepaseasca.

Poate ca nu am avut cel mai bun start. E normal ca patronul sa critice unele lucruri atunci ca nu merg bine si sa laude atunci cand merg bine.

Nu ne sperie Hermannstadt, dar ii respectam. Au o echipa buna, periculoasa, omogena, au obtinut rezultate bune. Vom incerca sa-i anihilam si sa castigam jocul.

Probabil ca vor juca tot asa, vor incerca sa se inchida. Au jucatori iuti pe contraatac.

Sunt multumit de toti jucatorii, sunt concentrati, lucreaza bine. Cred ca ne trebuie prima victorie", a spus Mihai Teja.

Vasile Miriuta: "FCSB e favorita"

De partea cealalta, Vasile Miriuta stie unde se afla echipa sa inainte de duelul cu FCSB, insa considera ca fiecare formatie are o sansa. Antrenorul celor de la Hermannstadt a recunoscut ca stelistii pornesc drept favoriti si a laudat lotul lui Mihai Teja, spunand ca il apreciaza si il respecta pe antrenorul stelist.

"Avem un meci foarte greu, foarte important pentru noi, cu FCSB. Din pacate, va lipsi Company. Va lipsi si Juvhel Tsoumou, care e suspendat. Dar, avem 22 de jucatori in lot, iar cei care vor intra, speram sa ii suplineasca pe cei doi", a spus Miriuta la conferinta de presa dinaintea meciului cu FCSB.

"Important e sa ne aparam bine, pentru ca, dupa aceea, vom putea si ataca. In primul rand trebuie sa ne aparam bine, cum am facut-o si in celelalte jocuri, cu CFR-ul, sau cu Viitorul si la Iasi, cand n-am luat gol", a continuat Miriuta.

"Am mai spus-o, cu CFR, FCSB si Craiova, daca scoatem puncte, e un bonus pentru noi, pentru ca noi nu cu ele ne batem pentru a ramane in Liga 1. Cu alte echipe ne batem. Nu suntem victime sigure. Intr-adevar, FCSB e favorita luni, e o echipa buna, a adus un antrenor nou, tanar, unul dintre antrenorii buni din noul val, il respect pe Mihai, pe Teja. Au jucatori de valoare, dar si eu am jucatori foarte buni, care stiu exact ce au de facut luni seara", a adaugat Miriuta.

ECHIPA PROBABILA a FCSB-ului



Balgradean - Benzar, Planici, Balasa, Morais - Nedelcu, Matei - Man, Tanase, Coman - Gnohere