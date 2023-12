Marius Măldărășanu, discurs dur după FCSB - Hermannstadt 3-0: ”Cel mai slab meci de după promovare”

Darius Olaru a fost cel care a deschis scorul în prima repriză, în minutul 22, cu un șut puternic din interiorul careului, din centrarea lui Alex Băluță. Tot Olaru a punctat pentru 2-0 cu un șut de la marginea careului, care l-a lăsat fără replică pe Cătălin Căbuz.

În partea secundă, Florinel Coman a stabilit scorul final, 3-0, după ce a profitat de o respingere greșită a lui Valerică Găman din fața lui Alex Băluță.

După meci, antrenorul lui Hermannstadt, Marius Măldărășanu (48 de ani) a tras primele concluzii după partida de pe Arena Națională și a avut un discurs dur. Tehnicianul este de părere că acesta a fost cel mai slab joc al sibienilor din ultimele două sezoane.

În plus, Măldărășanu a vorbit și despre posibilitatea de a ajunge la Rapid în locul lui Cristiano Bergodi. Tehnicianul a negat această variantă și se concentrează pe ce are de făcut la Hermannstadt.

Marius Măldărășanu, discurs dur: ”Cel mai slab joc de după promovare. Execrabil!”

„Este cel mai slab joc al nostru de după promovare, nu mi-l explic, am început cum nu ne doream, temători. Prima repriză a fost execrabilă, în a doua repriză, chiar dacă am încercat să intrăm în joc, am arătat că nu putem, au fost mai buni ca noi la toate capitolele. Nu aveam cum să scoatem ceva din acest joc, am arătat ca o echipă mică, o echipă care se bate la locurile de baraj, nu la play-off. Nu vreau să dau cu piciorul la toată munca pe care am făcut-o într-un an și jumătate, dar astăzi chiar nu am arătat bine. Va trebui să o reglăm în câteva zile și să spălăm rușinea în ultima etapă.

În momentul în care ai teamă, lucrurile nu sunt în regulă. Am avut niște momente în care am încercat să fim noi, au fost pe noi la toate capitolele. Locul nostru, probabil, ăsta este, vom vedea în ultima etapă dacă spălăm rușinea.

Trei puncte sunt foarte, foarte importante. Alhassan vrea vacanță, se gândește la FCSB, a ieșit din calcule, n-aveam cum să-l bag. Pe undeva e normal, îl și înțeleg, este un fotbalist tânăr. Pe Paraschiv sperăm să-l recuperăm, sunt zile destul de multe până la meciul de joi, trebuie să facem maximum, să fim noi, să ne facem jocul.

(n.r. - despre Rapid) Tocmai am și dat câteva declarații ca să liniștesc vestiarul, nu-i normal să se vorbească. Nu era nimic real că eu aș fi pe lista lor sau cel puțin nimeni n-a vorbit cu mine. Acum ceva vreme a fost o discuție și am spus că nu sunt pregătit să ajung la o echipă care se bate la campionat. Nu profesional, ci mental. Am fost focusat pe ce avem noi de făcut. Nu se pune problema, mă bucur că cei de la Rapid au și punctat că merg indiferent de punctele pe care le vor scoate. Apar momente grele în viața fiecărei echipe”, a spus Marius Măldărășanu, la flash-interviu.

Succesul îi aduce vicecampioanei un avantaj liniștitor după 20 de etape. FCSB are 41 de puncte și este la opt distanță de CFR Cluj, care are un meci în minus, cel de la Sfântu Gheorghe cu Sepsi.

La egalitate de puncte cu CFR Cluj este și Universiatatea Craiova, care a remizat în această rundă cu Poli Iași, scor 2-2.

În ultima rundă din 2023, FCSB se va deplasa la Iași pentru meciul cu Politehnica, în timp ce Hermannstadt, care a rămas pe locul șapte, va juca pe teren propriu cu Sepsi.