Miriuta, in conflict cu sefii de la Sibiu: "Ce tragedie? M-a batut FCSB, nu Minerul Baia Sprie! Numai eu pot sa cert jucatorii!"

Miriuta a intrat in conflict cu sefii lui de la Sibiu pentru ca acestia i-au criticat pe jucatori dupa 0-3 cu FCSB.

"Sa certe angajatii la el la fabrica, jucatorii numai eu pot sa-i cert. Mai bine mi-ar pune teren la dispozitie sa pot sa antrenez, nu sa-mi critice jucatorii", a declarat Vasile Miriuta.

Stoican a fost primul care s-a certat cu sefii pentru jucatorii sai.

Daca duce echipa in play off, Miriuta promite ca va imparti prima cu jucatorii: "Nu mai vreau sa aud pe nimeni in clubul asta ca vorbeste de play-off. Ce tragedie, cand aud pe cate unii ca te-a batut FCSB-ul, parca m-a batut Minerul Baia Sprie".