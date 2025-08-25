FCSB a visat la revenirea la „masa bogaților“, în grupa de Champions League, după o absență de peste un deceniu de la acest nivel, făcând transferuri de... play-out-ul campionatului românesc!

Această greșeală colosală de strategie e demonstrată cel mai bine de readucerea lui Denis Alibec în lot. Adică, un vârf de 34 de ani, care era indolent și când era în apogeul carierei sale. Acum, când și anii au trecut peste Denis, prestațiile sale sunt cu adevărat catastrofale! Practic, în acest debut de campanie, când n-a fost accidentat, Alibec a fost ca și inexistent pe teren. Faptul că în dreptul său figurează zero pe linie, la capitolul de realizări ofensive, spune totul despre jucătorul în care și-a pus speranțele FCSB.

Alibec a eșuat în modestul campionat din Qatar!

După 0-2 cu FC Argeș, patronul roș-albaștrilor a pus tunurile pe Alibec, omițând, totuși, că el a fost cel care a aprobat revenirea atacantului în lot. În precedenta sa aventură, la FCSB, Alibec a avut un conflict cu Mihai Stoica. Drept urmare, e greu de crezut că Meme ar fi cerut acum acest transfer ratat.

Mai grav e că nici nu trebuia să fii vreun expert în fotbal, ca să-ți dai seama că șansele lui Alibec, de a reuși la FCSB, la 34 de ani, sunt infime. Iată cifrele sale din ultimele două sezoane:

*2024-2025 (Farul Constanța): 33 de meciuri, 10 goluri, 11 pase de gol

*2023-2024 (Farul / Muaither): 29 de meciuri, 11 goluri, 7 pase de gol

Cu acest bilanț, Alibec a mers cu Farul, în play-out și și-a trecut în cont o retrogradare, în Qatar! Unde fotbalul se joacă „în reluare“, dacă e vorbim despre viteza jocului.

Faptul că Gigi Becali a putut decide readucerea lui Alibec e cu atât mai șocant cu cât, tot el, a luat decizia de a renunța la un atacant care marchează pe bandă, de când a părăsit FCSB, după cum sport.ro a arătat aici.

