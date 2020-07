Inca o plecare de la FCSB! Criticile lui Gigi Becali i-au pus capac: "Nu mai pot continua in fotbal!" 

Preparatorul fizic de la FCSB a decis sa nu isi prelungeasca intelegerea cu clubul.

Marius Dima a refuzat prelungirea contractului cu ros-albastrii. Decizia preparatorului vine in urma criticilor lui Gigi Becali la adresa staff-ului echipei.

Patronul FCSB s-a plans de accidentarile serioase suferite de jucatori inca de la restartul campionatului si a acuzat ca nu are oameni profesionisti la club care sa poata pregati cum trebuie jucatorii.

Anuntul vine in contextul in care au aparut o serie de dezvaluiri din vestiarul FCSB conform carora jucatorii nu mai iau in serios antrenamentele din cauza ca echipa este decisa de patron, iar ei ar avea asigurat postul de titular.

Gigi Becali a anuntat ca intentioneaza sa il aduca pe Thomas Neubert la echipa, insa pana in prezent nu s-a concretizat nimic, iar acum patronul trebuie sa caute un preparator fizic pentru jucatori.

"Accidentarile, in fotbal, depind de pregatirea fizica, de odihna, de alimentatie. Odihna si alimentatia cum le masori?

Sunt de 24 de ani in facultate si am ajuns sa am o functie de conducere, sunt decanul Facultatii de Educatie Fizica si Kinetoterapie din Universitatea Romano-Americana. Din ianuarie am functia aceasta si nu mai pot continua in fotbal. Trecutul nu mai conteaza, chiar nu mai are rost", a declarat Dima pentru Gazeta Sporturilor.