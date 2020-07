FCSB s-a mai despartit de un jucator! L-a adus de dragul nepotului, dar nu l-a folosit deloc! Acum Gigi Becali il trimite inapoi acasa! 

FCSB a mai reziliat un contract.

Potrivit Telekom Sport, clubul lui Gigi Becali a incheiat intelegerea macedoneanului Mihailo Mitrov, care a jucat in ultimele luni la Farul Constanta, in Liga a 2-a.

Mitrov nu a apucat sa debuteze la echipa principala a lui FCSB, el evoluand doar la echipa secunda a clubului. El a ajuns in Romania din dorinta nepotului lui Gigi Becali, avand un salariu de doar 500 de euro pe luna.

In 2017, cand a semnat cu FCSB, macedoneanul se declara incantat de acest transfer.

"Mi-am indeplinit un vis! Am semnat cu cel mai mare club din Romania. Multe multumiri presedintelui Valeriu Argaseala, fara de care transferul nu se putea face. Ii multumesc mult, e un pas important in cariera mea, dar nu ma voi opri aici. Vreau ca prin jocurile mele de la Steaua sa atrag atentia selectionerului Macedoniei", marturisea fotbalistul pentru publicatiile din Macedonia.

Din pacate pentru el, nu a reusit sa impresioneze nici la FCSB si nici la Farul, unde a adunat doar 4 aparitii in acest sezon.

Mijlocasul in varsta acum de 25 de ani este cotat la doar 25.000 de euro. In trecut el a mai evoluat pentru Metalurg Skopje si Eiromilk, in tara natala.