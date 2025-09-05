FCSB a rezolvat transferul! MM Stoica a făcut anunțul: „S-a înţeles!”

FCSB a avut un start neașteptat de slab de sezon, iar după primele opt etape din Superliga „roș-albaștrii” se află pe locul 13 și au doar șase puncte.



Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB a ajuns la o înțelegere cu Dani Coman, președintele lui FC Argeș, pentru transferului lui Mario Tudose.

Cu toate că inițial tatăl jucătorului s-a opus unei mutări la campioana României, oficialii clubului bucureștean l-au făcut pe acesta să se răzgândească.



Președintele consiliului de administrație al FCSB-ului a explicat că „roș-albaștrii” suferă în zona defensivă, iar prin aducerea tânărului fundaș central ar putea să stea mai bine la acest capitol.