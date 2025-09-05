FCSB a rezolvat transferul! MM Stoica a făcut anunțul: „S-a înţeles!”

FCSB a avut un start neașteptat de slab de sezon, iar după primele opt etape din Superliga „roș-albaștrii” se află pe locul 13 și au doar șase puncte.
FCSB face transferul! MM Stoica a făcut anunțul: „S-a înţeles!”
Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB a ajuns la o înțelegere cu Dani Coman, președintele lui FC Argeș, pentru transferului lui Mario Tudose.
Cu toate că inițial tatăl jucătorului s-a opus unei mutări la campioana României, oficialii clubului bucureștean l-au făcut pe acesta să se răzgândească.
Președintele consiliului de administrație al FCSB-ului a explicat că „roș-albaștrii” suferă în zona defensivă, iar prin aducerea tânărului fundaș central ar putea să stea mai bine la acest capitol.
„Gigi s-a înţeles cu Dani Coman, nu s-a semnat, dar au ajuns la o înţelegere. Cu jucătorul, cu tatăl jucătorului, am ajuns la un numitor comun. Unde am crezut că vor fi problemele cele mai mari s-a rezolvat. Am avut discuţiile care s-au finalizat, nu foarte simplu, dar s-au finalizat.
Se plătește o sumă foarte mare. I-am zis lui Gigi din iarnă, de când era în Liga 2. Acum a avut ocazia să-l vadă și în Liga 1. Jucător de certă perspectivă. Avem mari probleme la fundașii centrali. Nu doar noi, toată România. Burcă are peste 40 de meciuri în națională, care voia să se lase de fotbal.
Tudose e foarte bun la construcție, eu l-am văzut în cel puțin 20 de meciuri până acum. Eu mă uit la meciurile din Liga 2, spre deosebire de alții care doar vorbesc. A contat că acum joacă în Liga 1, că a început să-l mai vadă și Gigi”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.
Tudose va fi o soluție și pentru regula U21, în contextul în care Becali s-a arătat nemulțumit de tânărul Mihai Toma.
Mario Tudose, crescut la FC Argeș și format ulterior la Benfica între 2021 și 2023, a revenit anul trecut la Pitești. În acest sezon, a bifat toate meciurile și este om de bază pentru Bogdan Andone.