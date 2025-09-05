Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, și-a manifestat interesul pentru transferul unui fundaș central, care să-i ia locul lui Mihai Popescu (32 de ani) la campioana României.



Prima opțiune a fost Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș. Chiar dacă, inițial, tatăl său s-a opus transferului, în cele din urmă se pare că mutarea se va face.



Gigi Becali, aproape de încă un transfer



Cristian Tudose spune că nu vrea să-i răpească fiului său oportunitatea unui transfer la campioana României și a recunoscut că cele două părți sunt aproape de o înțelegere.



„Da, m-a convins că trebuie să mă răzgândesc și să nu-i răpesc fiului meu această imensă oportunitate de a merge la FCSB. Suntem practic înțeleși cu FCSB”, a transmis tatăl lui Mario Tudose, potrivit Golazo.ro.



Dacă transferul se va realiza, Tudose va fi o soluție și pentru regula U21, în contextul în care Becali s-a arătat nemulțumit de tânărul Mihai Toma.



Mario Tudose, crescut la FC Argeș și format ulterior la Benfica între 2021 și 2023, a revenit anul trecut la Pitești. În acest sezon, a bifat toate meciurile și este om de bază pentru Bogdan Andone.

„Am realizat și eu, după ce am analizat toate aspectele, că raportat la ce poate băiatul meu, acest transfer ar fi o imensă șansă de a trece la un nivel superior. Apreciez creșterea de care a avut parte la FC Argeș, dar cred că dacă ar rămâne aici s-ar plafona. Are nevoie de un target superior, ținând cont și de calitățile pe care le deține.



Nu ascund faptul că FCSB a anunțat că vrea să joace cu jucătorul Under21 în apărare și nu au soluții acolo. E o oportunitate fantastică”, a mai spus Cristian Tudose.



FC Argeș, în această perioadă de transferuri



Antrenor - Bogdan Andone (confirmat)



Veniri - Ricardo Matos (Buzău / gratis), Jakov Blagaic (Niepolomice / gratis), Adel Bettaieb (FCU Cluj / gratis), David Lazar (CSU Craiova / gratis), Vadim Rață (FCU Cluj / gratis), Caio Ferreira (FC Bălți / gratis), Dorinel Oancea (FCU Cluj / gratis), Leard Sadriu (NS Mura / gratis), Rober Sierra (Steaua / gratis), Nacho Heras (Steaua / gratis), Ricardo Matos (FC Buzău / gratis), Franck Tchassem (FCU Cluj / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Petrișor Petrescu (Șelimbăr), Valentin Buhăcianu (Câmpulung Muscel), Alexandru Dinoci (Rm. Vâlcea), Alexandru Silveanu (Câmpulung Muscel), Radu Ciuciulete (ARO Câmpulung), Raul Ailenei (Dumbrăvița), Patrick Dulcea (Slobozia)



Plecări - Vlad Morar, Valentin Buhăcianu (contracte încheiate), Costinel Ghiocel (Chiajna / gratis), Paul Mitrică (FC Bacău / gratis), Patrick Dulcea (Slobozia / împrumutat), Andrei Stoica (ARO Câmpulung / gratis), Eldin Mehmedovic (Stupcanica / gratis), Franck Tchassem (FCU Cluj / împrumut expirat), Denis Oncescu (Dinamo / împrumut expirat), Gabriel Gheorghe (Rapid/ împrumut expirat), Emmanuel Mensah (CFR Cluj / împrumut expirat)

