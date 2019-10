FCSB - Dinamo 1-1 | "Trebuia sa castigam in seara asta!" Bogdan Vintila, dezamagit de rezultatul din derby! Ce l-a nemultumit pe antrenorul ros-albastrilor 

Derby-ul dintre FCSB si Dinamo s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Golurile au fost marcate de Denis Ciobotariu si Florinel Coman. La finalul partidei, antrenorul celor de la FCSB, Bogdan Vintila, a vorbit despre partida din aceasta seara si spune ca rezultatul este injust si echipa sa ar fi trebuit sa castige.

"Am incercat sa aducem un plus in a doua repriza, a venit acel gol si a trebuit sa schimbam din mers. Daca eram putin mai atenti la finalizare, era o victorie meritata in aceasta seara. Tanase e multumit ca joaca fotbal in primul rand. Tanase joaca bine pe orice post, pentru ca este un atacant inteligent. Poate juca pe orice post ofensiv. Mi-au placut toti jucatori, pentru ca au avut atitudine si asta le-am cerut de la inceput. Eu sunt multumit de jucatorii mei, dar mai trebuia sa marcam un gol pentru a fi linistiti. Eu consider ca o sa punem la punct si fazele fixe in viitor, pentru a nu mai primi goluri din faze fixe. Manea nu mai putea la un moment dat sa tina ritmul, puteam sa fac schimbare post pe post, dar am vrut sa revitalizez putin mijlocul terenului.



Este un punct adunat in zestrea noastra, mai sunt destul meciuri in care putem aduna puncte. Consider ca pana la urma rezultatul este injust, pentru ca am avut mult mai multe ocazii. O atmosfera incredibila, e mult mai frumos din teren decat de pe margine. Atmosfera este echilibrata si in vestiar. Acum, dupa meci, la cald, se pot spune multe lucruri negative, dar atmosfera la noi este linistita si echilibrata", a declarat Vintila la finalul partidei.