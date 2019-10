FCSB - DINAMO | Aparitie de SENZATIE a ros-albastrilor la stadion! FCSB si-a schimbat autocarul inainte de derby! Cum arata! FOTO

FCSB - DINAMO este in aceasta seara de la ora 20:30 in format livetext pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

Jucatorii celor de la FCSB au venit la stadion pentru derby-ul cu Dinamo cu un autocar modificat in totalitate. Autocarul ros-albastrilor a fost rebranduit in totalitate. Sponsorii City Insurance si Betano apar pe cea mai vizibila parte a autocarului, iar sigla a fost mutata in partea din spate. Crucea care era in centru, a fost mutata in partea din fata. Cea mai surprinzatoare schimbare o constituie insa partea din spatele autocarului, acolo unde pe autocarul vechi apareau trofeele castigate de-a lungul istoriei. Pe autocarul nou, in partea din spate, apar numele sponsorilor.