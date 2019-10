FCSB - DINAMO | Vintila aliniaza echipa "de vis" a lui Becali, "cainii" vor sa muste dupa mult timp in derby. Cum vor arata echipele diseara

FCSB - Dinamo se joaca diseara, ora 20:30, pe National Arena.

A venit ziua derby-ului. FCSB si Dinamo se intalnesc in aceasta seara, de la 20:30, pe National Arena, in etapa a 12-a a Ligii 1. Chiar daca cele doua echipe nu stau prea bine in clasament, fiind pe locurile 9, respectiv 10, meciul este unul al marilor rivalitati.

Ramasa fara numele Steaua si fara identitatea echipei care a castigat numeroase trofee, FCSB este in continuare vazuta drept marea rivala de catre fanii lui Dinamo. In ciuda "arogantelor" acestora, cateva mii de fani dinamovisti anunta ca vor lua drumul stadionului national.

"Daca nu suntem Steaua, de ce vin atatia la meciul cu noi?!", le-a raspuns Dennis Man dinamovistilor.

Istvan Kovacs, trimis la derby

Meciul de pe National Arena va fi arbitrat de Istvan Kovacs, din Carei. In ultimele etape, acesta a provocat controverse. La Craiova - FCSB el i-a spus lui Florinel Coman sa "dispara" dupa ce i-a acordat acestuia un cartonas galben. La CFR - Gaz Metan, el l-a eliminat pe Edi Iordanescu, fiind ulterior acuzat de antrenorul mediesenilor ca a avut o atitudine similara.

Arges Vintila: "N-am cine stie ce amintiri cu Dinamo"

Bogdan Arges Vintila a vorbit inaintea partidei.

"Suntem in fata unui meci foarte important. Am incredere in jucatorii mei, cred ca se vor ridica la nivelul unui derby. A fost o saptamana normala. Eu nu am cine stie ce amintiri din meciurile cu Dinamo. Ce sa comentez eu daca ne ironizeaza? Sa fie sanatosi! Noi trebuie sa marcam", a spus Vintila.

Dusan Uhrin: "Va trebui sa avem inima"

Si Dusan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, a vorbit in cadrul unei conferinte de presa.

"E un joc important, dar nu simt presiune. Vreau sa castig si sa jucam cat mai bine. Derby-urile sunt despre tactica. Cu siguranta FCSB va pune presiune mare. Va trebui sa avem inima. Sper sa vad stadionul plin.

Nu pot spune cine e periculos de la FCSB, pentru ca au multi jucatori buni. Florinel Coman este unul dintre ei", a spus Uhrin.

Echipele probabile

FCSB: Balgradean - V. Cretu, I. Cristea, Planic, Pantiru - Oaida, Ov. Popescu - Man, Morutan, Coman - Tanase

Rezerve: A. Vlad, Cr. Manea, Gnohere, Moutinho, Vina, Ad. Popa

Antrenor: Bogdan Arges Vintila

Dinamo: Piscitelli - D. Ciobotariu, Puljic, M. Popescu, Corbu - I. Filip, Mrzljak - Moura, Nistor, Moldoveanu - Montini

Rezerve: Straton, Klimavicius, A. Rauta, Bru, D. Popa, Neicutescu, R. Grigore

Antrenor: Dusan Uhrin