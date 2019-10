FCSB - Dinamo 1-1 | "Mi-am indeplinit visul!" Denis Ciobotariu, declaratie fabuloasa la finalul partidei! Ce spune despre golul marcat in poarta marii rivale

Derby-ul dintre FCSB si Dinamo s-a terminat nedecis, scor 1-1. Golurile au fost inscrise de Denis Ciobotariu si Florinel Coman. La finalul partidei, marcatorul golului "cainilor" a vorbit despre partida si spune ca si-a indeplinit un vis datorita golului marcat.

"Am incercat sa imi ajut echipa si mi-am indeplinit un vis cu acest gol. Visul meu era sa marchez intr-un derby cu Steaua. Am jucat pe tot parcurusl meciului ca fundas dreapta si ma bucur ca am inscris. Puteam mai mult in aceasta seara, dar am fost si defaorizati. Am avut si foarte multe ocazii si nu am reusit sa marcam. Suporterii canta si acum si ne dorim foarte mult sa ii facem feirciti si imi pare rau ca in seara asta am facut doar un egal. Ne dorim foarte mult sa intram in play-off. Steaua este o echipa foarte buna, dar noi am avut ocaziile mai mari si am fi putut castiga. Noi lucram de foarte mult timp fazele fixe, asta este punctul nostru forte. Ne bucuram ca am marcat iarasi din faza fixa", a declarat Ciobotariu la finalul partidei.