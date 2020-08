FCSB, DATA AFARA si de pe stadionul unde visa ca va juca in noul sezon?! Dezvaluiri de ultima ora: ce se intampla cu arena

Becali nu mai vrea pe National Arena. Are de gand sa mute echipa in acest sezon!

Noul stadion de la Arcul de Triumf va fi gata in toamna. Presedintele FRF, Razvan Burleanu, voia sa aiba drept de folosinta pentru arena la competitiile federatiei, iar FCSB isi propunea sa joace acolo macar jocurile din campionat. Federatia de Rugby ar putea fi piedica in calea planului facut la fotbal, scrie Newsweek.ro!



Site-ul a obtinut documente care arata ca destinatia initiala a stadionului era exclusiv rugby-ul!

Toate avizele si demolarea vechiului stadion au fost facute de Federatia Romana de Rugby, la fel si proiectul noiii arene.

In protocolul semnat in 2017 cu Ministerul Tineretului si Sportului, FRR obtinea un angajament din partea institutiei pentru startul demersurilor in vederea obtinerii folosintei gratuite a stadionului pe o perioada de 49 de ani. MTS promitea ca va propune si dreptul de folosinta gratuita pentru FRR si pentru celelalte doua terenuri de antrenament care nu faceau parte din planul de investitie al Companiei Naitonale de Investitii. Rugby-ul si-a indeplinit obligatiile din fonduri proprii, plecand de la avizele de constructie pana la demolarea constructiei anterioare si eliberarea terenului.

"Cum mai obtineam niste bani, cum mai plateam pentru proiectarea unei parti a stadionului. Asa a fost la inceput, proiectul l-am facut pe module, in functie de banii pe care-i aveam la dispozitie", explica Alin Petrache, presedintele Federatiei de Rugby, pentru Newsweek.

Federatia Romana de Fotbal a solicitat si ea drept de folosinta gratuita a noului stadion, desi n-a avut nicio contributie financiara proprie la ridicarea noii arene.

"Noi ne-am angajat sa oferim Federatiei Romane de Fotbal tot suportul pentru organizarea de competitii importante la nivel international, asa a fost intelegerea", explica Petrache, lasand de inteles ca ar fi dispus sa lase si fotbalul pe "Arcul de Triumf", insa numai in contextul unor competitii sportive internationale, cu un calendar predictibil. Nicio referire, insa, la Gigi Becali si FCSB!