S-a terminat COSMARUL lui William de Amorim la FCSB! Brazilianul a semnat cu o echipa din Turcia

William de Amorim a semnat cu Altay, formatie din Liga a 2-a din Turcia.

William de Amorim (28 de ani) se va transfera definitiv de la FCSB. Ajuns in vara lui 2016 de la Astra Giurgiu la FCSB pentru suma de 700.000 de euro, mijlocasul de banda brazilian a jucat doar 53 de meciuri in 2 ani pentru ros-albastri, reusind sa inscrie trei goluri si sa dea 10 assist-uri. In ultimii doi ani si jumatate, de Amorim a fost imprumutat la Kayserispor si Skoda Xanthi.

Altray a incheiat sezonul trecut din Liga a doua din Turcia pe locul sapte.

400.000 de euro este cota de piata a mijlocasului, conform Transfermarkt.