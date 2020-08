Gigi Becali, contrazis inaintea primului meci din noul sezon! Toni Petrea cere TRANSFERURI la FCSB: "E nevoie de jucatori, ne dorim un lot numeros!"

FCSB va juca in deplasare cu Astra Giurgiu, in debutul noului sezon din Liga 1. Duelul va fi sambata seara, de la ora 21:00, si va fi LIVE TEXT pe WWW.SPORT.RO.

Toni Petrea a vorbit la prima conferinta de presa din noul sezon. Antrenorul FCSB-ului nu s-a ferit sa spuna, repetat, ca este in continuare nevoie de jucatori la echipa, desi Gigi Becali se declara foarte multumit de lotul echipei sale.

FCSB va juca in deplasare la Astra Giurgiu, in debutul noului sezon din Liga 1. Partida este programata sambata seara, de la ora 21:00.

"Suntem la startul noului sezon de Liga 1, un sezon in care ne dorim sa realizam mai mult decat in sezonul trecut. Atat prin prisma jocului, cat si a rezultatelor.

Intalnim maine o echipa buna, cu o prezenta constanta in playoff-ul Ligii 1. Noi suntem pregatiti, ne motiveaza sa intalnim un adversar bun si mergem sa castigam cele 3 puncte.

Faptul ca am avut aceste cazuri de Covid-19, ne-a tinut un pic pe loc. Dar nu cred ca suntem singura echipa cu problemele astea. Trebuie sa ne adaptam din mers, am avut o perioada de pregatire destul de scurta, dar cred ca am reusit in mare parte sa ne atingem obiectivele de pregatire in conditiile date.

Consider ca avem jucatori tineri, valorosi, de perspectiva, care pot progresa si sunt bucuros ca am asemenea lot. Bineinteles, e nevoie mereu de jucatori, dar mizez pe dorinta lor de a face performanta.

E prematur sa spunem cine e favorit la titlu. Noi vom trata fiecare meci cu seriozitate si la victorie pentru ca asta e dorinta noastra, sa implementam spiritul de invingator jucatorilor. Vom vedea ce jucatori vor mai aparea pe parcurs. E nevoie de cat mai multi jucatori, mai ales in conditiile astea, trebuie sa ai un lot numeros si sa poti apela la cei de care ai nevoie", a spus Toni Petrea la conferinta de presa a FCSB-ului.

"Noi avem lotul facut, nu prea ne mai intereseaza. Vine Nedelcu, vine Briceag. Jucatori straini eu nu mai iau. Asta este politica mea. Nu mai vreau", spunea Gigi Becali in urma cu 10 zile.

Toni Petrea: "Trebuie sa tratam cu atentie meciul din Europa League!"

FCSB se va lupta cu FC Shirak, formatie care a terminat pe locul 4 in Armenia sezonul trecut. Cupele europene sunt intotdeauna principalul obiectiv la echipa ros-albastra, iar un esec al lui Toni Petrea in primul tur al Europa League ar fi un dezastru la echipa.

"Europa League e un obiectiv pentru orice echipa. Pentru noi e foarte important sa trecem de primul tur, iar apoi vom vedea ce se va intampla. Trebuie sa fim constienti de dificultatea acestei partide, este o singura mansa si trebuie sa o tratam cu atentie. Ce se va intampla in viitor vom vedea in functie de evolutiile jucatorilor", a mai spus antrenorul FCSB-ului.