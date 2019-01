BREAKING NEWS: Real Madrid e gata pentru prima lovitura majora a anului! Cu cine incepe NOUA GALAXIE a lui Florentino Perez

Prima tinta importanta pentru 2019 a lui Real vine din Serie A!

Cadena Ser anunta ca Real va face o oferta oficiala pentru polonezul Piatek, senzatia sezonului in Italia. Atacantul de 23 de ani de la Genoa e al doilea in topul golgeterilor din Serie A, cu 13 reusite. Numai Ronaldo are mai multe, 14! Real si-a trimis oamenii sa-l urmareasca pe Piatek inclusiv la amicalele lui Genoa din aceasta iarna. E convinsa ca va da lovitura cu tanarul care a facut senzatie dupa transferul de la Cracovia, din vara.

In 2018, Piatek a ajuns la echipa lui Andrei Radu in schimbul a 4,5 milioane de euro. Acum, polonezul va pleca pentru cel putin 60, cred sefii de la Genoa, care invita oferte pentru atacantul lor vedeta. Italienii au scris ca Napoli si Milan sunt de asemenea interesate sa-l aduca.