FCSB, convinsă că a dat lovitura cu ultimul transfer: "Se va antrena cu noi în ultima săptămână"

Andre Duarte (28 de ani) a semnat un contract cu FCSB și va avea drept de joc din iarnă. Fundașul central portughez și-a reziliat unilateral contractul cu Ujpest, iar ulterior a făcut pasul la campioana României.

Mihai Stoica: "Andre Duarte e un transfer reușit. FCSB nu riscă nimic"



Deși Ujpest a anunțat că va lua măsuri legale împotriva lui Andre Duarte pentru rezilierea unilaterală a contractului, Mihai Stoica dă asigurări că FCSB nu riscă nimic din cauza acestui litigiu, iar portughezul va avea drept de joc de la primele meciuri din 2026.



Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB are așteptări mare de la Andre Duarte și explică modul în care va fi integrat noul stoper.



"E bine că l-am adus pe Andre Duarte. Vreau să dezmint informația apărută în presa de specialitate conform căreia noi putem să plătim 1,7 milioane de euro pentru că el și-a reziliat unilateral contractul cu Ujpest. Ei bine, noi nu putem avea nicio surpriză. Noi nu răspundem în solidar cu jucătorul. Jucătorul și-a reziliat unilateral contractul pentru că nu i s-a respectat contractul. Până când FIFA nu va lua o decizie și vom afla dacă Duarte este dator lui Ujpest sau Ujpest lui Duarte, el va obține carte verde temporar. Va juca la noi. N-are nicio legătură FCSB cu problema lui Duarte cu Ujpest.



Zero riscuri pentru FCSB și zero riscuri ca Duarte să nu aibă drept de joc. El e jucătorul nostru. Cernat va pleca sigur în Portugalia weekend-ul viitor. E posibil să merg și eu. Va veni de acolo cu Andre Duarte, care se va antrena cu noi în ultima săptămână. E bine să-și cunoască și el viitori colegi. E jucătorul nostru și e un transfer reușit și e un jucător bun" a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

