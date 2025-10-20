EXCLUSIV FCSB, compătimită de patronul din Superliga: „Ăsta e marea lor problemă!“

FCSB, compătimită de patronul din Superliga: „Ăsta e marea lor problemă!" Superliga
Amir Kiarash
Campioana ultimelor două ediții e de nerecunoscut. Dovadă și locul ocupat în clasament: 12!

imad kassasMetaloglobusFCSB
Alt weekend de coșmar pentru FCSB! De fapt, la câte rateuri a avut formația bucureșteană în acest sezon, deja putem vorbi despre ceva normal. 

Pe de altă parte, de această dată, FCSB chiar că a dat-o în bară, într-un moment la care nimeni nu se aștepta la așa ceva. Pentru că a „reușit“ să piardă cu... Metaloglobus! Adică, cu o nou-promovată, ocupanta ultimului loc în Superliga noastră, fără nicio victorie în precedentele 12 etape! 

„Am avut noroc. Nici eu nu mă așteptam“

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, în exclusivitate, patronul sirian al celor de la Metaloglobus a recunoscut că nici măcar el nu se aștepta la succesul de sâmbătă, scor 2-1, în fața FCSB-ului.

Așa e. Sincer, nu mă așteptam să câștig tocmai cu FCSB! Dar eu zic că a jucat bine echipa și că rezultatul e corect“, ne-a spus Imad Kassas. 

În continuarea dialogului, omul de afaceri sirian, un susținător al FCSB-ului chiar, în contul relației sale de prietenie cu Gigi Becali, a explicat de ce echipa campioană a decăzut, în acest sezon.

 „În niciun moment, nu mi-a părut rău că FCSB a pierdut în fața noastră. Adevărul e că ei sunt într-o pasă proastă. Mai ales în meciurile din campionat, parcă le lipsește ceva. Am impresia că nu se concentrează suficient de mult. Norocul lor e că echipa s-a calificat în grupa de Europa League. Bine, mai e ceva la FCSB. Au multe meciuri și foarte mulți jucători accidentați. Și asta e o mare problemă“, a completat Imad Kassas.

