Spre deosebire de FCSB, care ocupă locul 12 în Superliga, Bologna are un start mult mai bun de sezon și stă în coasta granzilor Inter, Napoli, AS Roma sau AC Milan.

Bologna, formă excelentă în Serie A înaintea meciului cu FCSB



Duminică după-amiază, cu patru zile înaintea meciului cu FCSB, Bologna a câștigat meciul de pe terenul lui Cagliari, contând pentru runda a șaptea din Serie A. Echipa lui Vincenzo Italiano s-a impus cu 2-0.



Primul gol al meciului a fost înscris de suedezul Emil Holm, după un corner. Scorul final l-a stabilit în minutul 80 atacantul Riccardo Orsolini, cu un șut splendid in marginea careului.

Orsolini (28 de ani), convocat și la naționala Italiei, a devenit lider în ierarhia celor mai buni marcatori din Serie A, cu 5 goluri în primele 7 etape. Atacantul de la Bologna are și un gol marcat în Europa League, contra lui Freiburg (1-1).



Bologna a ajuns la 13 puncte în acest sezon de Serie A și a urcat pe locul 5, cu două lungimi sub primele clasate Inter, Napoli și AS Roma.



Înaintea meciului cu FCSB (joi, 19:45, Arena Națională), Bologna are un singur punct în grupa unică din Europa League: a pierdut cu Aston Villa (0-1) în prima rundă, în deplasare, iar ulterior a remizat acasă contra lui Freiburg (1-1).

