Umilința este cu atât mai mare cu cât a reprezentat prima victorie din istoria nou-promovatei în Superliga. Într-un moment de degringoladă totală, președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, a avut o reacție surprinzătoare și a stabilit planul pentru meciul de foc cu Bologna, din Europa League.



Stoica sună adunarea: "Jucăm 100% cu titularii!"



În loc să se lamenteze, oficialul campioanei a transmis că testul cu puternica formație din Serie A vine la momentul potrivit. Acesta a garantat că FCSB va alinia cea mai bună formulă, considerând partida un test suprem al valorii lotului.



"E o echipă extrem de puternică, foarte greu de bătut. Îmi pare foarte bine că am căzut cu ei, pentru că vedem și noi cine suntem", a spus MM Stoica, citat de Fanatik.



Acesta a adăugat că strategia va fi complet diferită față de alte meciuri europene. "Jucăm indiscutabil, 100%, cu titularii. Singurul meci care a fost gândit diferit a fost cel cu Young Boys pentru că urma partida cu Craiova. Acum jucăm cu UTA acasă după Bologna. Vedem cine suntem în acest duel. Ar fi ceva uriaș o victorie", a punctat oficialul roș-albastru.



Apărarea campioanei este însă un puzzle uriaș pentru Elias Charalambous. Cu Mihai Popescu operat și indisponibil tot sezonul și cu Vlad Chiricheș accidentat, singura speranță pentru un post de fundaș central de meserie lângă Ngezana este recuperarea lui Daniel Graovac. În caz contrar, staff-ul tehnic va fi nevoit din nou să improvizeze, variantele fiind închizătorii Mihai Lixandru sau Baba Alhassan, ultimul aspru criticat de patronul Gigi Becali pentru prestația din meciul cu Metaloglobus.

