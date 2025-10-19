Marius Șumudică, liber de contract și un rival declarat al roș-albaștrilor, face o declarație neașteptată și lasă de înțeles că ar fi dispus să preia echipa lui Gigi Becali, un patron cu care mulți antrenori au eșuat.



FCSB este în plină criză, iar suporterii i-au cerut demisia antrenorului cipriot imediat după eșecul de sâmbătă. Chiar dacă Gigi Becali susține că nu vrea să schimbe banca tehnică "în plină campanie europeană", presiunea este imensă. În acest context, Marius Șumudică a oferit o serie de declarații care aruncă în aer scena fotbalului românesc.



"Sunt profesionist și trebuie să mă gândesc la cariera mea!"



Întrebat direct dacă ar putea colabora cu un patron precum Gigi Becali, care se implică la echipă și face schimbările, Șumudică a oferit un răspuns ferm: "Da!". Fostul antrenor al Rapidului a explicat și de ce crede că o astfel de asociere ar funcționa, în ciuda trecutului său.



"Cu Gigi aș putea lucra! Dacă era un alt personaj, altcineva, care făcea lucrurile astea și nu-l cunoșteam, nu puteam. Dar cu Gigi, că-l cunosc, știu cum să-l iau și aș putea să lucrez! Asta nu înseamnă că vreau să mă duc la FCSB. Nu, dar eu știu cum aș putea să lucrez cu Gigi", a transmis Șumudică.



Antrenorul recunoaște că o venire la FCSB ar fi extrem de dificilă, în special din cauza ostilității suporterilor, care l-au jignit la ultimul meci direct. Cu toate acestea, el pune cariera pe primul loc.



"E greu să lucrez cu Gigi Becali fiindcă ar însemna să mă cert cu el și nu mă simt în largul meu. Este echipa unde cred că mi-ar fi foarte, foarte greu. Și din cauza suporterilor voi fi contestat. Ați văzut și la ultimul meci pe care l-am jucat contra lor, când m-au făcut clovn. Dar sunt profesionist și trebuie să mă gândesc la cariera mea. La ceea ce înseamnă viitorul meu în fotbal. Am avut de pierdut datorită sentimentelor mele față de Rapid, dar nu mă pot schimba", a mai spus tehnicianul.

