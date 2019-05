FCSB - CFR CLUJ 1-0 | "Daca nu ne lipseau jucatori...ERA GROASA AZI" Prima reactie din tabara campioanei CFR dupa infrangerea de pe National Arena

FCSB a invins cu 1-0 CFR Cluj, intr-un meci fara miza in ceea ce priveste clasamentul final. Teixeira a marcat un eurogol din foarfeca.

Cristian Manea, CFR: "Daca nu ne lipseau jucatori...era groasa azi"

Campioni inca din etapa trecuta, jucatorii CFR-ului au pierdut ultimul meci al sezonului chiar in fata rivalilor de la FCSB. Cristi Manea, fundasul dreapta al lui Petrescu, spune ca daca toti colegii sai ar fi fost apti, "ar fi fost groasa pentru FCSB".

"Daca nu ne lipseau toti jucatorii...era groasa astazi! Cu Tucudean si ceilalti...

Ne astepta meciuri grele la nationala. Toate echipele s-au echilibrat, e greu si cu Malta si Luxemburg acum. Trebuie sa luam fiecare partida pas cu pas.

Am ajuns la 100 de meciuri in Liga I, e o cifra importanta pentru mine. Nu stiu unde voi juca, acum vreau sa plec in vacanta. Nu stiu ce campionat mi s-ar potrivit, trebuie sa ma mulez eu pe campionatul in care voi juca", a spus Cristian Manea.