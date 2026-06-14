UFC Freedom 250 este în această noapte, de la 03:00, LIVE pe VOYO! Lupte explozive la Casa Albă de ziua lui Donald Trump

Cu o zi înaintea galei, tot la Casa Albă, a avut loc cântarul oficial și conferințele de presă. Luptătorii care vor lua parte la eveniment au fost introduși în prezența Gărzii de Onoare. Cântarul oficial a fost precedat de un show cu motociclete, iar seara s-a încheiat cu un foc de artificii.

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”Octagonul” va fi amplasat pe peluza aflată în aripa de sud a Casei Albe, însă evenimentul va fi unul restrâns din motive de securitate. Doar aproximativ 4.000 de spectatori vor putea lua parte la gală, însă biletele vor fi împărțite de Trump și Dana White.

Se pare că multe dintre locuri vor fi ocupate de militari. Totuși, Dana White a anunțat că vor fi amplasate ecrane uriașe în parcul The Ellipse, aflat în apropierea Casei Albe, unde aproximativ 85.000 de spectatori pot urmări evenimentul.

Data de 14 iunie a fost anunțată de Trump în luna octombrie și a fost aleasă pentru a coincide cu ziua sa de naștere, când va împlini 80 de ani, dar și cu Ziua Drapelului.

Costurile de producție ale galei UFC Freedom 250 se ridică la aproximativ 60 de milioane de dolari, dar UFC nu va încasa niciun ban din vânzarea de bilete.

Capul de afiș va fi înfruntarea dintre campionul mondial la categoria ușoară Ilia Topuria și Justin Gaethje, iar în co-main-event se vor duela titanii de la categoria grea Alex Pereira și Cyril Gane.

Cum arată Fight Card-ul complet la UFC Freedom 250