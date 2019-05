FCSB - CFR CLUJ 1-0 | Teixeira a facut anuntul in privinta viitorului sau imediat dupa ce a dat "golul carierei"

FCSB a invins-o cu 1-0 pe CFR pe National Arena, cu un eurogol marcat de portughezul Teixeira. Veteranul de 38 de ani l-a invins pe Arlauskis dintr-o semifoarfeca.

Teixeira: "Nu stiu daca voi continua la FCSB! Vreau sa mai joc"

Autor al golului victoriei FCSB-ului in fata campioanei CFR, Filipe Teixeira a vorbit la finalul partidei de pe National Arena. Acesta a spus ca isi incheie contractul cu FCSB si nu stie daca isi va mai prelungi intelegerea. Pe de alta parte, el spune ca nu vrea sa se retraga inca.

"A fost cred cel mai frumos gol din cariera mea. Eu nu am vazut inca reluarea, dar ma bucur foarte mult! Ma bucur in primul rand pentru victorie, chiar daca a fost un sezon ratat, pentru ca am terminat pe locul 2.

Mingea a venit perfect si doar la asta m-am gandit cand am vazut traiectoria.

A fost ultimul meci din acest sezon cu siguranta, dar nu stiu daca si ultimul la FCSB. Eu imi inchei contractul, asta e realitatea. Inca nu stiu daca voi continua, trebuie sa ma gandesc foarte bine. Eu pot sa spun ca imi doresc sa mai joc! Acum vreau sa plec in vacanta.

Am pierdut campionatul in meciurile cu Viitorul, in Play Off. Dar asta este, felicitari CFR-ului. Pacat, pentru ca noi am avut conditii si lot. Cu aceste conditii si lotul nostru, cu tot respectul pentru celelalte echipe, dar FCSB ar trebui sa castige titlul an de an. Sper ca FCSB sa ia titlul la anul", a spus Teixeira.