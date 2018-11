"Manea si Deac sa fie mai atenti la sedinte!" Cum explica Radoi faptul ca jucatorii nu stiau calculele din Nations League

Au stiut sau nu jucatorii nationalei ca Romania are nevoie de o victorie la doua goluri diferenta pentru a fi in urna a treia la tragerile la sorti? Aceasta e intrebarea care s-a nascut dupa meciul Romaniei din Muntenegru.

Dupa meci, Manea si Deac s-au aratat uimiti cand au aflat ca nationala trebuia sa mai marcheze un gol pentru a-si indeplini obiectivul, acela de a fi in urna a treia la tragerea la sorti pentru preliminariile Euro 2020.

Acest lucru a dat nastere la urmatoarea discutie - au fost sau nu informati jucatorii despre calculele din UEFA Nations League?

Mirel Radoi e convins ca da. Da vina pe unii jucatori, care nu ar fi fost atenti la sedintele lui Cosmin Contra.

"Am avut ocazia sa vad cum se lucreaza la echipa nationala si nu pot sa cred ca nu s-a discutat despre acest lucru, avand in vedere ca se discuta despre modul in care se bate un corner timp de 10 minute."



"Daca unii jucatori nu sunt atenti la sedinte, e problema lor, dar Manea si Deac, pentru ca ei au spus ca nu stiau de conditiile in care urcam in urna a treia, probabil vor fi cei mai atenti de acum incolo", a spus Mirel Radoi, la plecarea spre Bologna, acolo unde va avea loc tragerea la sorti pentru campionatul european U21.

Tragerile la sorti vor fi la PRO X, vineri, de la ora 19:00.