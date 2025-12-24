FIFA a dat undă verde listei trimise de la București, consfințind lotul care va reprezenta România în competițiile continentale și mondiale de anul viitor. În total, pe lista selectă se regăsesc 11 arbitri de centru, 17 asistenți și 12 oficiali specializați în camera VAR, alături de reprezentanții fotbalului în sală și pe plajă.



Istvan Kovacs rămâne vârful de lance al arbitrajului românesc, fiind însoțit de nume consacrate precum Radu Petrescu sau Horațiu Feșnic. La feminin, Iuliana Demetrescu continuă să fie un nume de referință.



Iată cum arată lotul complet al „centralilor” care au primit ecusonul FIFA pentru 2026:



Masculin și Feminin: Istvan Kovacs, Marian Barbu, Radu Petrescu, Horațiu Feșnic, Andrei Chivulete, Rareș Vidican, Szabolcs Kovacs, Iuliana Demetrescu, Alina Peșu, Ana Maria Terteleac, Roxana Timiș.



În camera VAR, experiența își spune cuvântul. Ovidiu Hațegan și Sebastian Colțescu sunt pilonii principali pe lista celor 12 arbitri video validați, alături de Cătălin Popa sau Marcel Bîrsan.



Adio pentru veterani: Marinescu și Artene au pus steagul în cui



Finalul de an 2025 marchează și un moment de bilanț și despărțiri emoționante,anunță FRF. Mai mulți oficiali de top au decis să pună capăt carierei pe teren, invocând limita de vârstă sau deciziile personale.



Cele mai sonore nume care părăsesc scena sunt asistenții FIFA Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, oameni care au fost la linie în sute de meciuri internaționale importante. De asemenea, Mihaela Țepușă se retrage din activitatea internațională.



Lista completă a asistenților validați pentru 2026 include nume precum Mihai Marica, Mircea Grigoriu sau Valentin Avram, în timp ce la futsal și fotbal pe plajă au fost confirmați, printre alții, Vlad CIOBANU și Attila BALINT.



Cei retrași au fost premiați cu plachete la ultimele lor delegări, CCA și Federația Română de Fotbal transmițându-le astfel aprecierile pentru întreaga carieră.

