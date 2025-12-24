OFICIAL Cadoul perfect pentru suflarea dinamovistă: CNI a anunțat data exactă la care începe construcția noului stadion!

Cadoul perfect pentru suflarea dinamovistă: CNI a anunțat data exactă la care &icirc;ncepe construcția noului stadion! Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Compania Națională de Investiții a emis oficial ordinul de începere a lucrărilor pentru noua arenă din „Ștefan cel Mare”.

TAGS:
Dinamostadion Dinamostefan cel mare
  • 19 ianuarie 2026 va fi momentul zero al șantierului care va ridica viitoarea casă a „câinilor”.

După ani lungi de incertitudini, machete și promisiuni, suporterii alb-roșii primesc cea mai bună veste posibilă. Visul dinamoviștilor de a avea o arenă ultramodernă intră în linie dreaptă, odată cu anunțul făcut de instituția responsabilă de proiect. Construcția propriu-zisă a fost încredințată unui consorțiu condus de BOG’Art, care va colabora cu ACI Cluj SA, Digo & Țigănas și UTI Construction pentru a ridica complexul sportiv.

  • Stadion dinamo 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Simbol al renașterii”

CNI a marcat acest moment printr-un mesaj detaliat, în care subliniază importanța acestui proiect nu doar pentru clubul din „Ștefan cel Mare”, ci pentru întreg sportul românesc.

„Este oficial! Dinamo se reconstruiește. După ani de așteptare, speranță și luptă, visul devine realitate. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renașterii, al ambiției și al viitorului sportului românesc. Din 19 ianuarie 2026, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo.

Construcția va fi realizată de o asociere puternică, cu expertiză de top: BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Digo & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL. Un proiect pe măsura istoriei și spiritului dinamovist. Noul stadion nu este doar beton și oțel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generațiile se vor uni, unde culorile alb-roșii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaște și va visa din nou măreț”, se arată în comunicatul CNI.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția hotelului din Sibiu, unde un tavan s-a prăbușit peste o piscină: „Instalaţiile funcţionau în parametrii normali”
Reacția hotelului din Sibiu, unde un tavan s-a prăbușit peste o piscină: &bdquo;Instalaţiile funcţionau &icirc;n parametrii normali&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Au bătut palma cu Dinamo: &rdquo;Suntem bucuroși să anunțăm&rdquo;
Au bătut palma cu Dinamo: ”Suntem bucuroși să anunțăm”
Dinamo, trei transferuri de titlu! C&acirc;inii pot spera la un succes istoric, așteptat de 19 ani
Dinamo, trei transferuri de titlu! "Câinii" pot spera la un succes istoric, așteptat de 19 ani
Țeapa anului pentru Gigi Becali! Cifrele dezastrului &icirc;n afacerea Musi - Politic. Dinamo jubilează
Țeapa anului pentru Gigi Becali! Cifrele dezastrului în afacerea Musi - Politic. Dinamo jubilează
ULTIMELE STIRI
OUT de la Ujpset pentru că e rom&acirc;n? Presa maghiară reacționează dur după acuzațiile lui Ionel Ganea
OUT de la Ujpset pentru că e român? Presa maghiară reacționează dur după acuzațiile lui Ionel Ganea
Decizia lui Cristi Chivu zguduie Serie A: Inter &icirc;și vinde vedeta la marea rivală Juventus! Suma cerută
Decizia lui Cristi Chivu zguduie Serie A: Inter își vinde vedeta la marea rivală Juventus! Suma cerută
Costel Pantilimon a ales portarul naționalei Rom&acirc;niei pentru 2026: El va &icirc;ncepe cu Turcia
Costel Pantilimon a ales portarul naționalei României pentru 2026: "El va începe cu Turcia"
Stanciu la Rapid? Căpitanul naționalei a rupt tăcerea despre revenirea &icirc;n Superliga: &bdquo;Asta e prioritatea mea&rdquo;
Stanciu la Rapid? Căpitanul naționalei a rupt tăcerea despre revenirea în Superliga: „Asta e prioritatea mea”
După ce i-a rupt piciorul, Micky van de Ven i-a trimis un mesaj lui Alexander Isak. Reacția starului de la Liverpool
După ce i-a rupt piciorul, Micky van de Ven i-a trimis un mesaj lui Alexander Isak. Reacția starului de la Liverpool
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transferul carierei pentru Albion Rrahmani! O echipă din Premier League vine după fostul rapidist

Transferul carierei pentru Albion Rrahmani! O echipă din Premier League vine după fostul rapidist

Dinamo, trei transferuri de titlu! C&acirc;inii pot spera la un succes istoric, așteptat de 19 ani

Dinamo, trei transferuri de titlu! "Câinii" pot spera la un succes istoric, așteptat de 19 ani

Reacție-fulger din Anglia: Da, cred că Drăgușin va fi v&acirc;ndut. Nu văd unde ar putea juca la Tottenham

Reacție-fulger din Anglia: "Da, cred că Drăgușin va fi vândut. Nu văd unde ar putea juca la Tottenham"

Revenirea lui Vladislav Blănuță &icirc;n Rom&acirc;nia, confirmată &icirc;n Ucraina

Revenirea lui Vladislav Blănuță în România, confirmată în Ucraina

A &icirc;nceput curățenia de iarnă, la Real: primul jucător la care renunță Xabi Alonso

A început curățenia de iarnă, la Real: primul jucător la care renunță Xabi Alonso

Transfer spectaculos reușit de Real Madrid! Fotbalistul dorit de 15 echipe vine pe Santiago Bernabeu

Transfer spectaculos reușit de Real Madrid! Fotbalistul dorit de 15 echipe vine pe Santiago Bernabeu



Recomandarile redactiei
OUT de la Ujpset pentru că e rom&acirc;n? Presa maghiară reacționează dur după acuzațiile lui Ionel Ganea
OUT de la Ujpset pentru că e român? Presa maghiară reacționează dur după acuzațiile lui Ionel Ganea
Costel Pantilimon a ales portarul naționalei Rom&acirc;niei pentru 2026: El va &icirc;ncepe cu Turcia
Costel Pantilimon a ales portarul naționalei României pentru 2026: "El va începe cu Turcia"
Decizia lui Cristi Chivu zguduie Serie A: Inter &icirc;și vinde vedeta la marea rivală Juventus! Suma cerută
Decizia lui Cristi Chivu zguduie Serie A: Inter își vinde vedeta la marea rivală Juventus! Suma cerută
Stanciu la Rapid? Căpitanul naționalei a rupt tăcerea despre revenirea &icirc;n Superliga: &bdquo;Asta e prioritatea mea&rdquo;
Stanciu la Rapid? Căpitanul naționalei a rupt tăcerea despre revenirea în Superliga: „Asta e prioritatea mea”
Dennis Man, analizat la s&acirc;nge de olandezi de Crăciun: nota primită de rom&acirc;n și concluzia trasă de presa batavă
Dennis Man, analizat la sânge de olandezi de Crăciun: nota primită de român și concluzia trasă de presa batavă
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dawa și Alhassan, sărbătoare mare &icirc;n Ștefan cel Mare! De ce au făcut bairam cei doi jucători ai FCSB pe stadionul rivalei Dinamo
Dawa și Alhassan, sărbătoare mare în Ștefan cel Mare! De ce au făcut bairam cei doi jucători ai FCSB pe stadionul rivalei Dinamo
Au venit musulmanii la Dinamo, dar nu vreun șeic miliardar. Ultimul mare eveniment pe vechiul stadion, cu peste 5.000 de oameni&nbsp;
Au venit musulmanii la Dinamo, dar nu vreun șeic miliardar. Ultimul mare eveniment pe vechiul stadion, cu peste 5.000 de oameni 
Patru jucători ai lui Dinamo, OUT din Ștefan cel Mare ! Unde vor evolua &icirc;n noul sezon
Patru jucători ai lui Dinamo, OUT din "Ștefan cel Mare"! Unde vor evolua în noul sezon
Un fost antrenor de la Dinamo exclude varianta revenirii și atacă dur conducerea din Ștefan cel Mare: N-au habar de fotbal
Un fost antrenor de la Dinamo exclude varianta revenirii și atacă dur conducerea din Ștefan cel Mare: "N-au habar de fotbal"
CITESTE SI
Noua ordonanță &bdquo;trenuleț&rdquo; a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

stirileprotv Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

A născut Denisa Coțolan! Iancu Sterp a publicat prima imagine cu bebelușul și proaspăta mămică

protv A născut Denisa Coțolan! Iancu Sterp a publicat prima imagine cu bebelușul și proaspăta mămică

Mărturiile dezertorilor ucraineni care &icirc;și riscă viața travers&acirc;nd munții &icirc;n Rom&acirc;nia. Cine sunt &bdquo;&icirc;ngerii&rdquo; de la graniță

stirileprotv Mărturiile dezertorilor ucraineni care își riscă viața traversând munții în România. Cine sunt „îngerii” de la graniță

Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru &rdquo;&icirc;nzestrarea&rdquo; Armatei

stirileprotv Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru ”înzestrarea” Armatei

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!