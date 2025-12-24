După ani lungi de incertitudini, machete și promisiuni, suporterii alb-roșii primesc cea mai bună veste posibilă. Visul dinamoviștilor de a avea o arenă ultramodernă intră în linie dreaptă, odată cu anunțul făcut de instituția responsabilă de proiect. Construcția propriu-zisă a fost încredințată unui consorțiu condus de BOG’Art, care va colabora cu ACI Cluj SA, Digo & Țigănas și UTI Construction pentru a ridica complexul sportiv.

„Simbol al renașterii”

CNI a marcat acest moment printr-un mesaj detaliat, în care subliniază importanța acestui proiect nu doar pentru clubul din „Ștefan cel Mare”, ci pentru întreg sportul românesc.

„Este oficial! Dinamo se reconstruiește. După ani de așteptare, speranță și luptă, visul devine realitate. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renașterii, al ambiției și al viitorului sportului românesc. Din 19 ianuarie 2026, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo.

Construcția va fi realizată de o asociere puternică, cu expertiză de top: BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Digo & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL. Un proiect pe măsura istoriei și spiritului dinamovist. Noul stadion nu este doar beton și oțel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generațiile se vor uni, unde culorile alb-roșii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaște și va visa din nou măreț”, se arată în comunicatul CNI.

