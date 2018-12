FCSB - CFR | Becali, presiune pe Dica: "Avem mai multa valoare!" Cum arata gazonul de pe National Arena: "Mai tare decat Wembley si Bernabeu!"

FCSB si CFR incheie anul in Liga 1 cu un super derby.

FCSB are nevoie de un rezultat bun cu CFR inaintea finalului de an ca sa ramana aproape de campioana in lupta pentru titlu. Becali nici nu concepe ca echipa lui Dica sa nu se impuna pe National Arena. Patronul lui FCSB a primit si o veste buna. Gazonul de pe stadion arata impecabil, dupa ce a fost distrus in aceasta toamna.

"Astept sa castigam meciul. CFR e puternica, dar cred ca avem mai multa valoare decat ei. Acum avem incredere, iar cand echipa are incredere si e in forma nu poate sa ne stea nimeni in cale. Cand Florinel Coman si Florin Tanase au incredere nu ne bate nimeni. Ei aveau mereu mai multa putere, dar valoarea se transforma in putere si la noi.

Infrangerea cu Sepsi a fost altceva, nu ne-a invins Sepsi, ne-a invins iarna. Jucatorii valorosi nu au cum sa joace pe gheata. Ce e ala, fotbal pe gheata. Terenul va fi mai bun decat toate ternurile din Europa. Mai bun decat Wembley, Santiago Bernabeu. Au pus nisip atunci ca sa se lege radacina, a fost specialist cel care a pus nisip acum. A lucrat foarte bine, cu tot felul de ultraviolete", a spus Becali la PROX.

FCSB si CFR se dueleaza sambata in Liga 1. Sunt 3 puncte intre cele doua candidate la titlu.