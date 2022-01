FCSB, cea mai mare greșeală a vieții pentru Dorinel Munteanu: „O să regret asta toată viața!”

Fostul stelist consideră că cea mai mare greșeală din cariera sa de antrenor a făcut-o în momentul în care a acceptat oferta lui Becali de a prelua Steaua (acum FCSB).

„Neamțul” se afla pe banca lui U Cluj, în 2008, și avea ca obiectiv readucerea „șepcilor roșii” pe prima scenă fotbalistică din România. Gigi Becali l-a contactat și i-a propus să o prea pe FCSB, iar Munteanu nu a putut spune nu, lucru pe care acum îl regretă.

Una din greșelile vieții mele a fost când am părăsit Universitatea Cluj. Era un proiect interesant, erau greutăți, dar vroiam să duc echipa în prima ligă. Dar am avut o slăbiciune, când m-a sunat patronul Stelei (n.red- FCSB) și am făcut o greșeală pe care am ajuns să o regret toată viața. Am venit și după 8 meciuri am fost demis, așa, fără niciun argument. Nici măcar la telefon nu mi s-a zis, am aflat la televizor”, a spus Munteanu, potrivit PlaySport.

O lună și jumătate a rezitat Dorinel Munteanu la FCSB, fiind demis de pe banca „roș-albaștrilor” după doar opt partide (o victorie, cinci egaluri și trei înfrângeri).

Dorinel Munteanu (53 de ani) se află acum pe banca Oțelului Galați, lider în Liga 3, seria 2.