”Mi-au afectat imaginea și cariera”. Edi Iordănescu, tranșant cu privire la perioada de la FCSB

Deși se înțelesese cu Gigi Becali în privința contractului, care îi interzicea patronului să se mai apropie de echipă, Iordănescu a ales să plece după ce a simțit presiuni din partea lui Becali, care dorea să se impună din nou la FCSB.

Antrenorul de 43 de ani spune că episodul de la FCSB i-a afectat ”imaginea și cariera”.

„Cum am spus, aparține trecutului, eu nu mai am resentimente. M-a deranjat pentru că mi-a fost afectată imaginea și cariera, am fost adus din poziția de antrenor-campion al României, cu o experiență importantă în spate, cu o anumită reputație. Nu am bătut eu la ușa nimănui, ba din contră. Eu le urez sănătate, baftă, și să aibă realizările pe care le doresc cei de acolo.

Sunt și multe lucruri foarte bune care se întâmplă acolo. O infrastructură excepțională, condiții foarte bună, alimentație, vitaminizare, salariul la minut. Aceste lucruri nu sunt valorificate la maximum din cauzele pe care le știți și voi, dar asta este!”, a spus Edi Iordănescu, la Ora Exactă în Sport.

Iordănescu Jr. a avut un parcurs impresionant ca antrenor al FCSB-ului. A debutat cu un rezultat de egalitate, iar apoi a urmat o înfrângere usturătoare cu campioana CFR Cluj, 4-1, după care seria de opt victorii consecutive, încheiată cu un rezultat de egalitate la Voluntari, 0-0.