”Patronul a vrut să controleze lucrurile”. De ce crede Iordănescu Jr. că a fost îndepărtat de la FCSB

Cu toate că cei doi s-au pus de acord în privința contractului care îi interzicea patronului să se apropie de viața echipei, Becali nu a putut sta foarte mult timp departe și s-a implicat din nou la FCSB, lucru care l-a determinat pe Iordănescu Jr. să plece.

Antrenorul de 43 de ani a fost dezamăgit de atitudinea lui Becali și a tras concluziile la două luni de la plecare, în direct la Ora Exactă în Sport.

„Eu am fost chiar la mijloc în problema asta, nu mi-aș fi dorit niciodată să plec de la FCSB. Tot ce pot să spun e că atunci când am fost curtat și convins cu insitență au fost niște promisiuni clare, a fost un contract foarte clar, foarte la obiect. Am fost adus într-un moment greu pentru echipă, lucrurile nu mai erau funcționale, știți câte probleme am avut cu COVID, cu accidentări, nu mai intru în detaliile astea. Echipa a învățat din nou să muncească, să se adune, și-au găsit din nou entuziasmul, am lucrat la starea mentală, am învățat să fim mai echilibrați, mai eficienți.

Lucrurile bune merg cu muncă și în timp. Am interpretat faptul că am fost adus în situația de a lua decizia să plec, exact ca și cum am venit, am reparat, am repus lucrurile pe picioare, cu un parcurs pe care nu poate să-l conteste nimeni, și atunci când lucrurile au devenit din nou funcționale și arătau bine, patronul a vrut să controleze lucrurile și am înțeles asta, cu toate că n-am fost de acord, cu toate că m-am simțit oarecum trădat pentru că au fost încălcate promisiunile. M-am simțit forțat ca să plec, ceea ce s-a și întâmplat.

Am încredere că dacă aș fi continuat am fi avut șansele noastre și am fi putut construi o echipă care să performeze și să intre din nou într-o grupă europeană”, a spus Edi Iordănescu, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Iordănescu Jr. a avut un parcurs impresionant ca antrenor al FCSB-ului. A debutat cu un rezultat de egalitate, iar apoi a urmat o înfrângere usturătoare cu campioana CFR Cluj, 4-1, după care seria de opt victorii consecutive, încheiată cu un rezultat de egalitate la Voluntari, 0-0.