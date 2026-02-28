Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 29 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul a avut loc pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie.
GALERIE FOTO Ce i-a trecut prin minte? Autogol inexplicabil la Craiova - Metaloglobus
Foto: Captură TV
În minutul 80 al meciului, când tabela de marcaj indica 1-1, Nicușor Bancu l-a întors elegant pe Dragoș Huiban în flancul stâng, apoi a centrat cu mult efect către mijlocul careului.
George Gavrilas a ieșit să boxeze, dar din fața sa a reluat în propria poartă Omar Pasagic, într-un moment în care lipsa de comunicare și-a spus cuvântul.
Echipele de start
- Universitatea Craiova: L. Popescu - Rus, Stefanovic, Screciu - Teles, Băluță, D. Matei, Anzor, Bancu (cpt.) - Etim, Nsimba
Rezerve: Isenko, Lung, Romanchuk, Mogoș, Fălcușan, Fl. Ștefan, Mora, Al. Crețu, Houri, Baiaram, D. Muntean, Al Hamlawi
Antrenor: Filipe Coelho
- Metaloglobus: Gavrilaș (cpt.) - Țîrlea, G. Dumitru, R. Bădescu, Pasagic - Irimia, Purece, Sabater, Zakir - Visic, Huiban
Rezerve: Nedelcovici, D. Popa, R. Neacșu, Mpondo, Al. Gheorghe, L. Lis, Celaj, Carvalho, Ghimfus, D. Irimia, An. Sava
Antrenor: Mihai Teja
