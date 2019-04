"Victoria care amageste" Mihai Mironica, dupa ce FCSB s-a apropiat pentru cateva ore la 2 puncte de CFR Cluj

Dan Petrescu anuntase vacanta de Paste in meciul dintre FCSB si Astra. N-a prea fost asa, cu tot cu introducerea portarului debutant in Liga 1, Santos. Astra a jucat frumos, coerent, a avut suturi periculoase, si-a creat o uriasa ocazie de gol si la ultima faza a meciului si ar fi meritat sa joace si in superioritate numerica, dupa ce Cristea l-a faultat pe Alibec, care ar fi scapat singur cu Balgradean.

Nu a fost insa singura eroare majora a arbitrului Radu Petrescu. FCSB ar fi trebuit sa primeasca o lovitura de la 11 metri dupa duelul dintre Tanase si Cestor. Din pacate, ambele meciuri de duminica au avut parte de arbitraje foarte slabe, Horatiu Fesnic facand si el praf meciul de la Botosani cu penalty-uri incorecte date gazdelor si unul refuzat pe nedrept oaspetilor.

Dennis Man s-a detasat de aceasta data in meci. Bara superba, pasa exceptionala de la gol ne-au aratat un fotbalist care-si asuma un rol tot mai important in atacul echipei lui Teja. Nu e ca in fantasmagoriile patronului, dar e cert ca e un lider de generatie, alaturi de Ianis Hagi.

Un tanar cu stofa de fotbalist atrage atentia si in tricoul Astrei. Becali a luat un fundas dreapta de la giurgiuveni, dar a “reusit” sa nu-l ia pe cel mai bun fundas dreapta de la Astra. Belu, plecat la FCSB, e bun, dar Butean este ceva deosebit si nu vad cum ar putea rata lotul lui Radoi pentru Europeanul de tineret.

Pe langa tinerii cu un joc solid, aici il putem pune chiar si pe Mbappe din Braila, Coman, trebuie sa remarcam si tanarul care continua sa dezamageasca. Hagi spune ca l-ar lua oricand pe Nedelcu daca ar avea bani, da’ cine sa mai dea doua milioane de euro precum intepatul de serviciu, Becali? Nedelcu, daca nu esti fiul patronului din Ovidiu, pentru tine nu se gasesc doua milioane de euro sa fii salvat de la o echipa care te trage in jos...

FCSB asteapta un miracol de Paste de la Viitorul, echipa care a mai castigat in acest sezon la Cluj. Sa vedem cata vacanta va fi in acest meci, ca tot vede Dan Petrescu “vacante” prin play-off. Becali spune ca FCSB mai poate deveni campioana, eu cred insa ca el trebuie sa-si schimbe vechea scandare de lupta: “vreau ca echipa mea sa fie vicecampioana de Paste”!