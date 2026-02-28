Regulile vor intra în vigoare de la 1 iunie 2026 și se vor aplica din sezonul 2026-2027. Acestea ar putea fi implementate încă de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, găzduit de Canada, Mexic și SUA.

Cea mai importantă schimbare vizează extinderea atribuțiilor VAR. Arbitrul video va putea interveni la fazele de la cornere și la situațiile în care un jucător primește eronat al doilea cartonaș galben.

De asemenea, VAR va putea corecta cazurile în care un „galben” este acordat echipei greșite.

Schimbările anunțate de IFAB în regulile jocului de fotbal

IFAB introduce și un set de reguli pentru a combate tragerea deliberată de timp. După limita de opt secunde impusă portarilor, vor exista cronometre și la repunerile de la șase metri, aruncările de la margine și la schimbări. Dacă un jucător întârzie, posesia va fi acordată adversarului.

Potrivit noilor modificări, un fotbalist înlocuit va trebui să părăsească terenul în maximum 10 secunde.

În caz contrar, echipa sa va evolua în inferioritate numerică timp de cel puțin un minut. Jucătorii care primesc îngrijiri medicale pe teren vor sta pe margine 60 de secunde, cu anumite excepții.