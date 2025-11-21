Ionuț Cercel s-a accidentat. FCSB schimbă jucătorul U21

Spre deosebire de precedentele patru jocuri de campionat, FCSB nu va mai miza în primul 11 pe Ionuț Cercel. Fundașul s-a accidentat, iar noul jucător care ar urma să îndeplinească regula U21 va fi atacantul Alexandru Stoian (17 ani) sau extrema Mihai Toma (18 ani).



În pauza internațională, Alexandru Stoian și Mihai Toma au jucat în trei meciuri pentru România U19 în preliminariile EURO 2026, însă Mihai Stoica nu crede că cei doi vor acuza o stare de oboseală.



"Cercel este accidentat. Nu va figura în lot. Juniorii vor fi Toma, Stoian și Dăncuș. Au moral bun, s-au calificat, iar cu Islanda au jucat excepțional. Stoian, în ultimul meci, a jucat doar 45 de minute. Cred că vom fi bine. Jucăm cu 2007, îți dai seama!", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



În ultimul meci din grupa preliminară, România U19 a învins clar Islanda, scor 3-0. Mihai Toma a înscris un gol și a oferit două pase decisive, iar Alexandru Stoian a înscris și el o dată.



După ce a câștigat grupa, România U19 s-a calificat la Turul de Elită și își va afla următoarele adversare după tragerea la sorți programată pe 10 decembrie.

