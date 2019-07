FCSB a fost victima sigura! "Le dau cu terenul in cap, n-au ce sa-mi faca!" Dezvaluirea facuta dupa meciul de la Pitesti: "I-a iesit, bravo lui!"

FCSB a fost invinsa de FC Botosani pe teren propriu, prin golurile lui Razvan Andronic si Hervin Ongenda. Ambele reusite au venit in prima repriza a partidei, in minutele 18' si 40'.

Dupa meci, Valeriu Iftime, patronul celor de la Botosani, a marturisit ce i-a spus antrenorul Marius Croitoru inainte de meci si s-a felicitat ca nu i-a ascultat pe cei care-l discreditau pe tehnicianul ales de el.

"Am avut o discutie cu Marius Croitoru inainte de meci. Stiti ce mi-a zis? 'Nea Vali, le dau cu terenul in cap in prima repriza. N-au ce sa-mi faca. Aveti incredere in mine! In prima repriza nu vad mingea'. Mi-a spus cum joaca, pe care blocheaza. I-a iesit, bravo lui!

Din 100 de oameni, 99 mi-au spus ca nu cred ca Marius Croitoru poate sa fie antrenor. Am crezut in el. Bine, acum nu pot sa spun ca este antrenor mare. Dar sunt cateva meciuri in care a jucat fotbal, atmosfera e foarte buna in vestiar. Si, cel mai important, il joaca pe Ongenda unde trebuie. E meritul lui Croitoru, este clar", a spus Valeriu Iftime dupa meci la DigiSport.

Becali: "Nu mai bag bani, e rusinos. Nu ai cum sa joci asa"

Patronul FCSB a izbucnit dupa infrangere. Becali sustine ca vina ii apartine preparatorului fizic, pe care l-a si demis, si ca nu va mai investi bani in echipa sa.

"Fiecare sa isi vada de meseria lui. De atacat, nu am ce sa ii atac, ca nu ai ce, nu ai pe cine, as putea sa ii laud doar pe Vina si Oaida. Cand intrii pe teren la modul la care au intrat ei, ia-o tu, da-o inapoi, asa fotbal nu se poate juca. Eu cred ca echipa e distrusa, e un uzaj care se intampla de mai multa vreme datorita preparatorului fizic. Eu cu Ilie (nr. ilie Dumitrescu) am vorbit, 'ba Gigi ba, vezi ca nu ai preparator'. Eu la randul meu, care nu sunt specialist, am zis ce legatura are preparatorul, uite ca acum s-a demonstrat ca s-a distrus echipa, dar eu o sa pun totul la punct, dureaza 2-3 saptamani o luna, de maine nutritionist, preparator fizic si mai multe masuri care se vor lua la echipa. Nu mai bag bani, e rusinos sa tot vorbesc eu, altii care sunt pe locul 1 nu vorbesc. Nu ai cum sa joci asa", a declarat Becali la Digi.