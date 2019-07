"Ziua Independentei!" Mihai Mironica, dupa esecul FCSB cu Botosani

"Cine mai poate sa stea in calea tridentului Man - Coman - Tanase?", intreba azi patronul FCSB, Gigi Becali, in emisiunea de la PRO X.

I-am spus ca Sepsi tocmai reusise asta, dar Becali a replicat superior, din turnul sau de fildes, ca a fost doar un accident. De fapt, remiza cu Sepsi fusese doar o julitura, perversa de la Botosani a fost adevarata tamponare care a deraiat trupa de starlete a lui Becali.

Victoria Botosaniului cu FCSB este cel mai spectaculos lucru vazut in acest inceput de sezon in Liga 1, peste acel 5-0 al Viitorului cu totusi ultima clasata, Dinamo. Botosani a invins cu o superioritate dezarmanta in deplasare cu vicecampioana care n-a cedat niciun jucator important inaintea acestui sezon in timp ce Iftime si-a pierdut jumatatea mai stralucitoare a echipei din stagiunea trecuta, cu Burca, Lorand Fulop, Fabbrini, Roman si Karaboue. Si fara cel mai bun jucator al sau, Golofca, fara fundasul dreapta Patache, Botosani a surclasat-o pe FCSB, e adevarat, si ea cu niste nume importante in spitalul de campanie.

Aparent, Dennis Man a iesit de pe teren, dar, in realitate, el a continuat sa fie acolo. Ashkovski a fost in aceasta partida ce-si doreste Becali sa fie Dennis Man numai ca supraestimatului tanar roman nu-i prea reuseste. Ashkovski este noua inventie a acestui club cu un fler extraordinar la jucatori, FC Botosani. Un club care si-a vazut fostul fundas Ngadeau tranzactionat in aceasta vara cu o suma mai mare decat cea din dreptul rasfatatului fotbalului romanesc, Ianis Hagi.

Extraordinara si decenta francezului Ongenda care n-a dorit sa loveasca in adversar cand a fost intrebat daca se astepta ca FCSB sa fie atat de slaba. Ongenda, cel care era batjocorit in declaratii de Becali in sezonul trecut. Evolutia lui Ongenda in aceasta partida, in acest inceput de sezon, este o reala incantare. Un astfel de regizor rafinat n-a mai avut Becali de la Stanciu cu toate investitiile bombastice pe care le-a facut in ultimii ani.

Iftime spunea ca sezonul trecut a avut cea mai buna echipa a sa de cand este in fotbal. Ei bine, acel record i-ar putea fi doborat si cu acest entuziast si inspirat Marius Croitoru la conducerea echipei. Liderul cu care FC Botosani si-a trait Ziua Independentei, ziua in care s-a scuturat de numele peiorativ de Botosteaua.